Gdzie nie będzie prądu w śląskim 19.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (19.08 8:07) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Łowiecka nr 103B, 103C, 103D,

19.08 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Sosnowiecka, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-524.

19.08 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Ignacego Paderewskiego, nr 32b rezerwa, Graniczna nr 27, 27a, Krasińskiego nr 12, 21, 25, 27, 27 a, b.

19.08 od godz. 7:00 do 11:00

Katowice: Feliksa Bocheńskiego, nr 74.

19.08 od godz. 8:00 do 14:00

Mysłowice

Mysłowice ul. Kryształowa Nr 9, ul. Kryształowa Nr 7

19.08 od godz. 8:00 do 14:00

Ruda Śląska

Ruda Śląska: Adolfa Kempnego, od 2 do 4B, Kokota 35, Kunickiego od 13 do 17A i od 20 do 26, garaże.

19.08 od godz. 8:00 do 13:30