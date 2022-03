Gdzie nie będzie prądu w śląskim 20.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Tuwima nr 60, 88, 82,

23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko ul. Bystrzańska nr 29a,

23.03 od godz. 8:00 do 17:00

Bielsko-Biała ul. Bystrzańska nr 27a, 27b, 27c, 27, 23, 29a,

23.03 od godz. 8:00 do 9:00

Bielsko-Biała ul. Bystrzańska nr 27a, 27b, 27c, 27, 23, 29a,

23.03 od godz. 17:00 do 18:00

Bytom

Bytom: Racjonalizatorów, 42 A, B, C.

21.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Świętych Cyryla i Metodego, 7.

22.03 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Racjonalizatorów, 45 A, Energetyki 2 A, B, od 6 do 20 A.

23.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Racjonalizatorów, 47, 49, 46 B, C, 48, 50, Francuska od 34 do 68.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00