Gdzie nie będzie prądu w śląskim 20.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (20.07 8:11) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Sobieskiego od nr 74 do nr 90, Graniczna

20.07 od godz. 8:00 do 13:00

Bielsko-Biała ul. Wczasowa nr 26,

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

Łaziska Górne: Mikołowska, Mikołowska 24 E, 24 H, 24 I.

20.07 od godz. 7:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78f.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gliwice

Gliwice: Elizy Orzeszkowej, od 1 do 23 i od 2 do 22, Płowiecka, 31 i od 24 do 32, Ignacego Daszyńskiego, od 70 do 76, Józefa Sowińskiego, od 2 do 32, Bolesława Śmiałego, od 5 do 9, Mieszka I, od 25 do 33.

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Botaniczna od nr 5 do nr 53, Chełmońskiego 99C

20.07 od godz. 8:00 do 11:00