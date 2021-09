Gdzie nie będzie prądu w śląskim 2.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (2.09 11:07) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Zamkowa, Karbowska, Andersa od 8 do 26, od 11 do 25, Frnzla 26.

2.09 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

ul. Dobrzyńska od nr 146A do nr 146D

ul. Dobrzyńska od nr 148A do nr 148D

2.09 od godz. 8:00 do 16:00

ul. Nałkowskiego od nr 3 do nr 13 - str. nieparzysta

ul. Karłowicza nr 11/13

2.09 od godz. 8:00 do 12:00

Dąbrowie Górniczej, ulice: Jasna, Zakładowa, Kostury

2.09 od godz. 10:25 do 13:30

Katowice

Katowice: Armii Krajowej, nr 60, 62, 64, kiosk, sygnalizacja świetlna.

2.09 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice: Wodna, nr 1, 3, 4, Warszawska od 28 do 40 nr parzyste, Wodna - cała, Górnicza - cała.

2.09 od godz. 10:00 do 14:00