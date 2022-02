Gdzie nie będzie prądu w śląskim 21.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (21.02 10:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Krakowska nr 183, 183A,

21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Daszyńskiego nr 103 - sklep Paulinka,

21.02 od godz. 8:30 do 13:30

Bytom

Bytom: Golfowa, Srebrna, Łabędzia.

21.02 od godz. 8:00 do 12:00

Chorzów

Chorzów: Franciszka Karpińskiego, nr 23, 25, garaże.

21.02 od godz. 7:00 do 13:00

Częstochowa

Łaziska Górne: Świętej Barbary, 21.

21.02 od godz. 7:00 do 15:00

ul. Luba nr 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 49D

21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Dźbów, ul Skrzypowa od 1 do 6.

21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice

Gliwice: Zwycięstwa, 43 i 45, Norberta Barlickiego, od 11 do 23 i od 6 do 20, Generała Leona Berbeckiego, 6 i 8.

21.02 od godz. 8:30 do 13:00