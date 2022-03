Gdzie nie będzie prądu w śląskim 21.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (21.03 8:08) nie ma prądu w śląskim?

Chorzów

Katowice: Obroki, nr 130 firma Gobarto, Chorzów: Kurta Aldera, ogródki działkowe.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice

Katowice: Pilotów, nr 3, 5, działka nr 30, gen. Józefa Sowińskiego, nr 9, 11, 13, 15, 17, 19.

21.03 od godz. 7:00 do 13:00

Katowice: Marmurowa, nr 1, 1 a, Jankego od 74 do 98 nr parzyste.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice: Obroki, nr 133.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Rybnik

Rybnik: Cypriana Kamila Norwida.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Tychy

Tychy: Barwna, 120.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00

Zabrze

Zabrze: Krakusa, od 10 do 18 i od 11 do 15, Bończyka od 1 do 19 i od 2 do 30, Cmentarna od 7 do 7D, 8, 9, 11, Siedleckiego 1, Na Piaskach.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00