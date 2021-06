Gdzie nie będzie prądu w śląskim 21.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (21.06)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Cieszyńska nr 252,

21.06 od godz. 8:30 do 14:30 Bielsko-Biała ulica Nowa, Góralska od ul. Osadniczej do ul. Pod Stokiem bez Przedszkola, Wiejska od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Beskidzka od ul. Dobrej do ul. Pod Stokiem, Dobra od ul. Nowej do ul. Straconki, Straconki od ul. Dobrej do ul. Żywieckiej bez Przychodni Lekarskiej, Osadnicza od ul Straconki do nr 19, Górska nr 3 i 3A, Żywiecka nr 131,133,

22.06 od godz. 9:00 do 12:00 Bielsko Biała ulica Łowiecka 58,a,b,c,d, 60,a,b,c,d,

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ulica Bystrzańska od ul. Chabrowej do nr 116, Górnicza nr 8,10, Kurkowa, Modra,

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Kolorowa nr 9, Sucha od nr 20 do ul. Pocztowej, Hufcowa nr 12,

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Młodej Polski od Mazańcowickiej do Akademickiej, Żołnierska, Kwietniowa, Akademicka od ul. Mazańcowickiej do nr 58 i 65A, Poligonowa nr 112, 112A, Kustosza, Astronomów, Biedronki, Mazańcowicka od ul. Młodej Polski do nr 126A, Burzliwa

24.06 od godz. 8:30 do 16:00 Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom Bytom: Reptowska, 26.

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Celna, przepompownia.

22.06 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Żołnierska, od 1 do 15 i od 2 do 30, Koksowa, Przyjemna, od 2 do 32, Wieszowa: Tarnogórska, 14, 16, 18, 20.

23.06 od godz. 8:00 do 14:00

Bytom: Łanowa, Konstytucji 123, 124, 126, 130, 132Techniczna 2.

23.06 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Worpie, 45.

24.06 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Arki Bożka, Garaże.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Świętej Elżbiety, 2, 3, 3A, 6, 6A, 11, 13A.

25.06 od godz. 8:30 do 13:00 Chorzów Chorzów: Słowiańska, od nr 18 do 38 parzyste.

23.06 od godz. 10:00 do 16:00 Częstochowa Łaziska Górne: Pocztowa, 1 b, 2 b, 4, 5, 6, 9, Poręba, od 1 do 5, 4, Wąska, 1, Wiejska, 1, Świętego Jana Pawła II, 2.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 ul. Bursztynowa od nr 50/52 do nr 92 i od nr 43 do nr 81A

ul. Turystyczna dz. nr 56/3 - ZK 14630

ul. Turystyczna dz. nr 56/6, 56/7 - ZK 14793

22.06 od godz. 8:00 do 18:00 ul. Traugutta nr 13, 13(a-e), 15, 15a, 15b

ul. Brzechwy nr 13

23.06 od godz. 8:00 do 16:00

ul. Bursztynowa od nr 50/52 do nr 92 i od nr 43 do nr 81A

ul. Turystyczna dz. nr 56/3 - ZK 14630

ul. Turystyczna dz. nr 56/6, 56/7 - ZK 14793

23.06 od godz. 8:00 do 18:00 ul. Złota od nr 64 do nr 82 i od nr 45 do nr 65

ul. Ceglana, ul. Marmurowa

ul. Wapienna, ul. Żwirowa

24.06 od godz. 8:00 do 20:00 Dąbrowa Górnicza ul. Srokowskiego od nr 3 do nr 27.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Częstochowa, ul Zuchów działki od 317/10 do 317/19 i od 316/10 do 316/20.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Złota od nr 64 do nr 82 i od nr 45 do nr 65

ul. Ceglana, ul. Marmurowa

ul. Wapienna, ul. Żwirowa

25.06 od godz. 8:00 do 20:00

Gliwice Gliwice: Zimorodka, 10, 12, 13, 15, 17.

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Heleny Modrzejewskiej.

24.06 od godz. 8:30 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Matejki, nieparzyste od nr 5 do nr 11 i parzyste od nr 8A do nr 12D oraz ul. Cieszyńska nr 157B.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Pszczyńska, Nr 420 firma CARBONEX, firma Reklamowa i obiekty przyległe.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój: Pszczyńska, Nr 420 firma CARBONEX, firma Reklamowa i obiekty przyległe.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworzno Jaworzno ul. Długoszyńska odbiorca zasilany z złącza kablowego ZK nr 5275/21

22.06 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworzno ul. Hallera 108A odbiorca zasilany z złącza kablowego ZK 5099/6

23.06 od godz. 8:30 do 14:00

Jaworzno ul. Żytnia odbiorcy zasilani z ZK nr BDJ/17/5073 oraz BDJ/17/6132

25.06 od godz. 8:30 do 14:00 Katowice Katowice: Macieja Jargonia, 5, od 14 do 22.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 Katowice: Tysiąclecia, 15 segment piwniczny.

22.06 od godz. 9:00 do 16:00 Katowice: Brynowska, 43, 45.

23.06 od godz. 8:00 do 17:00 Katowice: Tysiąclecia, 15 segment garażowy.

23.06 od godz. 9:00 do 16:00

Katowice: Ślusarska, od 1 do 9, od 4 do 6, ul. Lisa od 1 do 9,

ul. Jana Wyplera od 2 do 14 B, od 11 do 15.

25.06 od godz. 7:00 do 12:00 Katowice: Chorzowska, 11, 11 C.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mysłowice Imielin ul. Sikorskiego nr 10A

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

Mysłowice ul. Hlonda 8, 8A, 8B

22.06 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworzno, ul. Żytnia 2A, Rewolucjonistów od 11 do 23, od 24 do 40

23.06 od godz. 7:30 do 15:30 Mysłowice ul. Armii Krajowej nr 28 Przedszkole

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 Chełm Śląski ul. Dębowa odbiorca zasilany z złącza kablowego RD5/46/235

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mysłowice, ul. Hlonda 10, 10A

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 Mysłowice ul. Korfantego nr 1 i 3

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Franciszka Kotuchy, 27.

22.06 od godz. 8:30 do 12:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: 1 Maja, 286, 288, Targowa od 1 do 15.

22.06 od godz. 8:30 do 13:30

Ruda Śląska: Sportowców, od 24 do 40.

23.06 od godz. 8:30 do 15:00 Ruda Śląska: Teatralna, 5C, Sienkiewicza od 5 do 15, Dąbrowskiego od 1 do 15 i od 2 do 14, Pocztowa, Katowicka 3.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 Ruda Śląska: Kędzierzyńska, 4, 6.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Rybnik Rybnik: Boguszowicka, od nr 87 do 143, Pochyła, od nr 22, Jaśminowa. od 21.06 godz. 0:30 do 22.06 godz. 6:00

Rybnik: Wodzisławska, 243, Wincentego Kadłubka, 17 do 34, 43 i 45.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 Rybnik: Ignacego Daszyńskiego, od nr 14 do nr 37.

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Kalinowa nr 127, 129

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sosnowiec ul. Baczyńskiego 27 Kościół Rzymskokatolicki Pw. Matki Bożej Szkaplerznej

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul.Olkuska 2,4,6,8,8A,10 ul. Wileńska 1

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Tychy Tychy: Jaskółcza, 9.

21.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Budowlanych, 152, 156, 159, 163.

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Piaskowa, 48, 50, 52, 54, 54 A, 54 B, 54 C, 54 D, 54 E, 54 F, 54 G.

23.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od numeru 12 do numeru 62.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Tychy: Paprocańska, 127, 127 A, 129.

25.06 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: ks. Franciszka Cieślika, Tarnopolska od 68 do 74 i od 71 do 75, Gogola od 1 do 11 i od 2 do 12.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00

Zabrze: Księcia Józefa Poniatowskiego, od 33 do 69 i od 42 do 74A, Kościuszki od 23 do 81 i od 26 do 88, Niedurnego, Stawowa.

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: gen. Bronisława Ducha, Hallera od 50 do 68.

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Zabrze: Żwirki i Wigury, Moniuszki 89, 91, Wiosny Ludów od 1 do 17 i od 2 do 18.

23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Zabrze: Tadeusza Boya-Żeleńskiego, od 19 do 23 i od 20 do 22, 11 Listopada od 90 do 112 i od 161 do 193, Brzechwy 1, Łowiecka, Drobna od 1 do 11, Heweliusza od 65 do 79, Lawendowa 3, 4, 5.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: św. Wawrzyńca, od 32 do 44C i od 45 do 49, Lipowa 16, Tarnopolska od 87 do 95A.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bielski Kaniów ul. Jemioły, Jawiszowicka

21.06 od godz. 7:00 do 8:00 Bystra ulica Fałata od nr 102 do nr 126 Restauracja Pod Źródłem, Cymsa nr 6, 8, 10, 15, Konwaliowa od nr 6 do nr 18,

21.06 od godz. 8:30 do 12:00 Kaniów ul. Jemioły, Jawiszowicka

21.06 od godz. 17:00 do 18:00 Wilkowice ul. Zamknięta, Do Boru od ul. Gołębiej do nr 9 i nr 22, Dworcowa nr 3, 16, 18, 20, Wyzwolenia od ul. Grabeczni do ul. Gołębiej, Pochyła, Gołębia od ul. Wyzwolenia do nr 9,

22.06 od godz. 8:30 do 13:00 Pisarzowice ul. Kasztanowa od nr 1C do końca

23.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kalna ulica Spacerowa od nr 234 do ulicy Wichrowej z przyległymi ulicami, Łodygowska od Łodygowic do ulicy Rolnej z przyległymi ulicami, Widokowa od nr 167 do ulicy Rodzinnej z przyległymi ulicami

23.06 od godz. 8:00 do 9:00

Buczkowice ulica Cerhla, Akacjowa, Kąkoli, Myśliwska, Lipowska od ulicy Potok do ulicy Jagodowej z przyległymi ulicami, Solisko, Makowa, Chabrów, Jagodowa, Góralska

23.06 od godz. 8:00 do 17:00

Rudzica ulica Roztropicka, Dzioły od Roztropickiej, Radosna, Gołębiowa,

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Rudzica ul. Roztropicka, Jana Chrzciciela, Osiedlowa, Dębowa, Szkolna, Św. Jana,

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Rudzica ul. Rzemieślników, Południowa, Przelotowa, Szkolna od Strumieńskiej POL SZLIF., Saneczkowa,

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Rudzica ul. Przełajowa, Grabówka, Statki, Kępa,

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Rudzica ul. Wieszczęcka od Strumieńskiej ,Świerkowa , Wiklinowa.

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Kalna ulica Spacerowa od nr 234 do ulicy Wichrowej z przyległymi ulicami, Łodygowska od Łodygowic do ulicy Rolnej z przyległymi ulicami, Widokowa od nr 167 do ulicy Rodzinnej z przyległymi ulicami

23.06 od godz. 13:00 do 14:00

Ligota ulica Wodospadowa, Woleńska, Dworska, Zawodzie, Spadzista, Zabrzeska, Wapienicka, Podlasek, Długa, Bronowska, Łabędzia, Olejaka, Młynarska, Śródrzeczna, Leszczynowa, Pańska, Rolników, Głogowa, Stawiska, Wspólna, Bielska, Mazańcowicka,

Czechowice-Dziedzice ulica Zbijowska, Rajska,

24.06 od godz. 8:00 do 10:00 Wilamowice ulica Pułaskiego, Sobieskiego

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat bieruńsko-lędziński Bieruń: Żwirki i Wigury, 15, 31, Słowiańska, Wiktora Szostka, Łowiecka, Łysinowa, 7, 9.

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Imielin ul. Zachęty od nr 18,18A, od nr 25 do nr 33, 33a; ul. Satelicka od nr 21 do nr 33,33a, od nr 23 do nr 38

24.06 od godz. 7:30 do 15:30 powiat będziński Będzin ul. Andersa nr 7, 9.

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Czeladź ul. Mysłowicka odbiorcy zasilani z ZK 3246, ZK 5345, ZK 5346

22.06 od godz. 8:00 do 16:00

Sulików ul. Wygodna, Kamienna, Wczasowa, Wiosenna

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 Będzin ul. Małobądzka nr 6, 7, Wspólna od nr 1 do nr 44, Piłsudzkiego od nr 47 do nr 67

23.06 od godz. 9:00 do 16:00 Rogoźnik ul. Osiedle Robotnicze Blok od nr 1 do nr 20, Domki od nr 4 do nr 13, Brzozowa –nowe osiedle, Kościuszki nr 218, 222, 224, 231, Zakłady Stomatologiczne - Hotele, CPN, ZOZ, APTEKA, AGRO-SUR, DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ, SKLEPY

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat cieszyński Cieszyn ul. Skrajna 25A, 25B,

21.06 od godz. 8:00 do 18:00 Strumień ulica Rynek 3

21.06 od godz. 8:00 do 17:00 Wisła ulica Brzegowa, Kopydło, Spokojna

22.06 od godz. 7:00 do 9:00 Wisła ulica Kopydło, Spokojna, Przykopa, Turystyczna

22.06 od godz. 7:00 do 9:00

Wisła ulica Sarnia, Pierwszego Maja, Spacerowa, Kopydło, Siglanów, Krzywa, Jesionowa, Wspólna, Reymonta, Ochorowicza.

22.06 od godz. 8:00 do 10:00 Kaczyce: Marii Konopnickiej, do 14 i 17, Pogodna, Podleśna, Ogrodnicza, Słoneczna, Pawła Stalmacha, Dworkowa, Jana Matejki, do 33 i 48, Pogwizdów: Cieszyńska, 81, Kończyce Małe: Hiacyntowa, Jagiellońska, Od wiaduktu do 17 i 30, Spółdzielcza, Miodowa, Zagrodowa, Jodłowa.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Cieszyn ulica Mickiewicza, Orkana, Przerwy-Tetmajera, Sikorskiego

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Chybie ulica Cieszyńska 4 22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Skoczów ulica Stalmacha

22.06 od godz. 8:00 do 18:00 Mnich ulica Cieszyńska od ulicy Bielskiej do ulicy Konopnickiej.

22.06 od godz. 8:00 do 13:00

Jaworzynka przysiółek Duraje, Małejurki,

22.06 od godz. 8:30 do 14:00

Wisła ulica Sarnia, Pierwszego Maja, Spacerowa, Kopydło, Siglanów, Krzywa, Jesionowa, Wspólna, Reymonta, Ochorowicza.

22.06 od godz. 14:00 do 17:00 Wisła ulica Brzegowa, Kopydło, Spokojna

22.06 od godz. 15:00 do 17:00 Wisła ulica Kopydło, Spokojna, Przykopa, Turystyczna

22.06 od godz. 15:00 do 17:00 Ustroń ulica Świerkowa, Trzeciego Maja, Jaworowa,

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Dębowiec ulica Katowicka nr 5A - 31; 12 -52, Osiedlowa, Ogrodowa, Polna, Spokojna

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworzynka przysiółek Duraje, Małejurki,

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Cieszyn ulica Przykopa 33- 41, 44, 44A, Schodowa - plac parkingowy 24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ustroń ulica Trzeciego Maja, Olchowa.

24.06 od godz. 8:00 do 17:00 Górki Wielkie ulica Jaśminowa, Stolarska, Słoneczna, Czarny Las, Nowy Świat 30,32, Różana, Majowa 5-13.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzynka przysiółek Kopanice,

24.06 od godz. 9:00 do 15:00 Ustroń ulica Nadrzeczna,

24.06 od godz. 9:00 do 16:00 Bażanowice ulica Folwarczna

24.06 od godz. 10:00 do 13:00 Goleszów ulica Kolejowa, Fabryczna, Cieszyńska

24.06 od godz. 10:00 do 13:00 Wisła ulica Pod Kozińce, Wyzwolenia, Krótka,

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zarzecze ulica Graniczna od ulicy Wyzwolenia do stacji transformatorowej.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Chybie ulica Nowy Staw, Wyzwolenia od ulicy Nowy Staw do ulicy granicznej, Graniczna od ulicy Wyzwolenia do stacji transformatorowej. 25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Hażlach ulica Jastrzębska okolice nr 144, 146;

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zamarski ulica Główna, Czarne Doły, Machnica, Północna, Widokowa, Piękna, Szkolna, Szerokie, Krótka, Spokojna, Truskawkowa, Dojazdowa, Ogrodowa

25.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kończyce Wielkie ulica Cieszyńska 28, 30 , Lipowa, Żwirowa

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat częstochowski Łochynia, ul. Długa od 1 do 36, ul. Długosza od 1 do 39, ul. Mykanowska od 38 do 50.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 115. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37, ul. Złota.

22.06 od godz. 7:00 do 8:00 Wierzchowisko, ul. Osiedlowa od 5 do 102, ul. Słoneczna 105, ul. Spadowa.

22.06 od godz. 8:00 do 20:00 Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 115. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37, ul. Złota.

22.06 od godz. 20:00 do 21:00 Konopiska, ul. Brylantowa, ul. Szmaragdowa.

23.06 od godz. 8:30 do 15:00 Zagacie od 3 do 20, Kozaków Podlesi od 19 do 193.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00

Janów, ul. Tulipanowa.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zagacie od 4 do 6.

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat gliwicki Pyskowice: Na Grobli, 2.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 Knurów: Piłsudczyków, od 1A do 15B i od 10A do 12B, Lotników, od 20A do 22D.

21.06 od godz. 8:30 do 13:00 Pilchowice: Majowa, ul. Górnicza od 9 do 23 i od 2 do 20, ul. Piaskowa od 9 do 31 i od 8 do 20, ul. Szkolna 16.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gierałtowice: Korfantego, 2, 2A.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Knurów: Wincentego Witosa, 8, 8A, 14, 16, Lotników, od 5A do 5B, od 6A do 18C.

23.06 od godz. 8:30 do 13:00

Smolnica: Wrzosowa, - altanka.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Rachowice: Piękna, ul. Piękna za bud. nr 11, 13.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Smolnica: Wiejska, za nr 50.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Knurów: Dywizjonu 303, od 4A do 14B, Lotników, od 3 do 9C.

25.06 od godz. 8:30 do 13:00 powiat kłobucki Kłobuck, ul. Harcerska, Rómmla nr 10, 33, Pralnia, garaże.

23.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Zimnowoda, od 92 do 130.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Borowe, ul. Długa od nr 130 i 153 do nr 212 i 223, ul. Polna, skład węglowy i tartak.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat lubliniecki Lubliniec, Osiedle Miłosza.

23.06 od godz. 8:00 do 16:00

Lubliniec: Posmyk, cała.

23.06 od godz. 8:00 do 16:00 Niegolewka, ul. Czarny Las od 17 do 22, Niegolewka od 16 do 21.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Marce, ul. Sosnowa.

23.06 od godz. 8:30 do 11:30 Kalina, ul. Mokra, Podleśna.

24.06 od godz. 8:30 do 11:30 Boronów, ul. 3-go Maja od 1 do 35 oraz od 2 do 46, ul. Boczna od 1 do 20, Częstochowska, Dolna, budynek Urzędu Gminy oraz nr 2 i 4 za Urzędem Gminy, ul. Dworcowa, Grabińska, Koszęcińska od 1 do 19, Ks. Adamka, Leśna, Ligonia, Lompy od 1 do 9a, ul. Nowa, Ogrodowa, Powstańców od 1 do 7 i nr 24, Poznańska nr 1, 2, 3, 5, 7 i 7a, ul. Szkolna nr 1, 1a, 3 i 9, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wolności od 1 do 23 oraz od 2 do 12 i nr 18.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00

Bukowiec, ul. Katowicka od 1 do 17a oprócz nr 17, ul. Miarki, Partyzantów nr 1, Św. Jacka. Strzebiń, ul. 1-go Maja, Kolejowa nr 49, Kosmonautów, Krótka, Krzywa, Lubliniecka od 94b do 97, Poprzeczna, Stawowa, Wąska.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00 powiat mikołowski Ornontowice: Marzankowice.

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Ornontowice: Orzeska, od 32 do 98, od 27 do 85 b, Łąkowa.

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Ornontowice: Tartaczna, Leśna, od 1 do 3, od 23c do 75.

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Ornontowice: Jarzębinowa, Świerkowa, Cyprysowa.

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Orzesze: Rybnicka, od 12 do 54.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mikołów: Pszczyńska, 35, 37, 39, 41, 43, 51, 53, 55, Wiśniowa, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 31, 33.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Mikołów: Nowy Świat, 73 B.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Orzesze: Ramży, 1 Maja, od 5 do 19, od 4 do 18, Drzymały, Budowlanych, Korczaka, Stalowa, Słowiańska, od 1 do 19 , od 2 do 18, Krótka, Cynkowa, Fabryczna, od 13 do 24, od 13 do 25, 22 Lipca, 1, 2, 3.

25.06 od godz. 8:00 do 10:00 powiat myszkowski Kuźnica Stara, działki od 514/7 do 514/10.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Myszków, ul. Ceramiczna od 1 do 19A i od 2 do 10.

24.06 od godz. 7:00 do 8:00 Myszków, ul. Ceramiczna od 10D do 20 i od 21B do 25C oraz od 29 do 33, ul. Tuwima, ul. Słowackiego od 70 do 80.

24.06 od godz. 7:00 do 14:00

Myszków, ul. Ceramiczna od 1 do 19A i od 2 do 10.

24.06 od godz. 14:00 do 15:00 Postęp, ul. Grzybowa, ul. Polna, ul. Rzeczna, ul. Myszkowska od 46 do 74 i od 61 do 87.

25.06 od godz. 7:00 do 13:00 powiat pszczyński Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 5 i Nr 7.

22.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gilowice: Górnośląska, parzyste od nr 14 do nr 52 i nieparzyste od nr 3 do nr 15, ul. Grzybowa nr 1A i 4.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 1 i Nr 3.

22.06 od godz. 10:30 do 12:30 Pszczyna: Bolesława Śmiałego, blok Nr 29 i Nr 31.

22.06 od godz. 12:30 do 15:30

Goczałkowice-Zdrój: Główna, nr 88 i 84B, Zimowa, od nr 20 do nr 46 oraz od nr 27 do nr 49 A i B.

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Pszczyna: Władysława Łokietka, blok Nr 21, 22 i 23.

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 Gilowice: Piaskowa, od nr 31A do Nr 37 i od Nr34 do 40, Miedźna: Janygowiec, od nr 10 do Nr 12M, Polna, Nr 41, Bieruńska, Nr 20E do F, Nr 20W, Góra: Złote Łany, Nr 53F.

23.06 od godz. 8:30 do 15:00 Pszczyna: Władysława Łokietka, blok Nr 24 i Nr 25.

23.06 od godz. 11:00 do 13:00 Pszczyna: Bolesława Śmiałego, blok Nr 33 i Nr 35.

23.06 od godz. 13:00 do 15:30 Wisła Wielka: Cieszyńska, nr 62 A.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kobiór: Karola Olszewskiego, od nr 1 do nr 45 i od nr 2 do nr 68, Prosta, Plichtowicka, Poprzeczna, Kobiórska, od nr 25 do nr 85 i od nr 32 do nr 62, Piękna.

25.06 od godz. 8:30 do 14:00 powiat raciborski Krzanowice: Polna, od 1 do 13 od 2 do 16, Kościelna, od 2 do 14 od 3 do 11, Szpitalna, od 2 do 4 od 3 do 9, Cegielniana, 1, Zamkowa, od 1 do 5 od 2 do 4, Rynek, 12, Magdaleny, 1.

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat rybnicki Świerklany: Boryńska, 60 do 114, Rajska, 1 do 4, Władysława Łokietka, 39A.

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Jankowice: Przyjemna, do nr 12, Krótka, 1, Świerklańska, od nr 41 do nr 54, Wesoła, do nr 10.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Raszczyce: Wąska, Górna, od 2 do 4 od 1b do 3, Rybnicka, od 1 do 7 do 2 do 12, Wiejska.

25.06 od godz. 7:00 do 13:00 powiat tarnogórski Radzionków: gen. Władysława Sikorskiego, 23.

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wodzisławski Rydułtowy: Raciborska, firma Migrex.

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wodzisław Śląski: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nr 8 i ul. Jana 6.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zawierciański Łazy ul. Korczaka, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Konopnickiej od ulicy Orzeszkowej do ulicy Korczaka, Młynek od nr 1 do nr 37

22.06 od godz. 7:00 do 14:00 Mitręga cała miejscowość

22.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Dobra cała miejscowość

23.06 od godz. 7:00 do 14:00

Siedliska, od 58 do 84.

23.06 od godz. 8:00 do 13:00 Łazy ul. Okrzei, Generała Maczka, Traugutta, Staszica, Chopina nr 13, 7, Narutowicza, Konstytucji 3-go Maja (od ulicy Okrzei do ulicy Generała Maczka) oraz przyległe

24.06 od godz. 7:00 do 14:00 Rokitno Szlacheckie ul. Górna, Ogrodowa od ulicy Górnej do nr 24

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Świętochłowice Świętochłowice: Emanuela Imieli, 12 A, 14.

21.06 od godz. 10:00 do 18:00 Świętochłowice: Powstańców Śląskich, 17, 19, 21, 23, Mickiewicza - garaże, przepompownia.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żory Żory: Platynowa, Żory ul. Platynowa 10, 12, 14.

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 Żory: Damrota, nr 13.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żory: Oliwkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Śliwkowa, Jabłoniowa, Aroniowa, Złota, 1, Ogrodnicza, Orzechowa, Cytrynowa, Porzeczkowa, Sadowa.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat żywiecki Tresna ulica Prochocka, Krępli, Pod Jabłonie, Piękna, Krajobrazowa

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Okrajnik ulica Równa budynek mieszkalny zasilany ze złącza kablowego nr ZK9363

21.06 od godz. 8:00 do 12:30 Lipowa ulica Kwiatowa budynek nr 1573 i budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK10402

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Juszczyna od początku miejscowości do budynku nr 250

22.06 od godz. 9:00 do 11:00 Przyborów budynek letniskowy zasilany ze złącza kablowego nr ZK10129

23.06 od godz. 8:00 do 12:30 Ślemień ulica Gronie od nr 1 do 10

23.06 od godz. 8:00 do 9:00

Ślemień ulica Widokowa od nr 67 do 71, Spacerowa od nr 70-100, Gronie od nr 3 do 5 oraz odbiorca zasilany za złącza kablowego nr ZK9068

23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Łodygowice ulica Żeromskiego od nr 103 do miejscowości Kalna z przyległymi ulicami

23.06 od godz. 8:00 do 9:00 Radziechowy ulica św. Marcina od kościoła do ronda oraz ulice przyległe, Kopiec, Główna od ulicy Wajdowej do kościoła oraz ulice przyległe, Suchedla, Jasna okolice gospodarstwa oraz ulica Przeczna

23.06 od godz. 9:00 do 11:00 Łodygowice ulica Żeromskiego od nr 103 do miejscowości Kalna z przyległymi ulicami

23.06 od godz. 13:00 do 14:00 Ślemień ulica Gronie od nr 1 do 10

23.06 od godz. 14:00 do 15:00 Żywiec ulica Jodłowa budynki nr 41, 43, Wierzbowa od budynku nr 14 do 35

24.06 od godz. 8:00 do 9:00 Żywiec ulica Jodłowa budynki nr 41, 43, Wierzbowa od budynku nr 14 do 35

24.06 od godz. 13:00 do 14:00

Łodygowice ulica Na Stawach budynek nr 12A

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

