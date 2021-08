Gdzie nie będzie prądu w śląskim 21.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Świętej Kingi 36, 38

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Łąkowa od ul. Osiedlowej do nr 11 i nr 12, Osiedlowa nr 21, ogródki działkowe "Magnolia"

24.08 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Majakowskiego 15, 17,19,21, Akademii Umiejętności 49, 50, 51, 52, 52a, Gorkiego 7, 22

25.08 od godz. 8:00 do 8:30

25.08 od godz. 8:30 do 14:00

25.08 od godz. 14:30 do 15:00

Bielsko Biała ulica Miedziana od ul. Spacerowej do nr 7 i nr 8. (nie dotyczy nr 7A i 7B), Rycerska od ul. Miedzianej do nr 8 i okolica, Spacerowa od nr 65 i nr 68 do nr 42, Wiązowa nr 5

26.08 od godz. 8:30 do 14:00