Gdzie nie będzie prądu w śląskim 21.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Bema, Gałczyńskiego od ul Bema do ul. Poniatowskiego

21.12 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Górna 24-56, 31-47, 66–84, 49–57; ul. Chwaliboskie 10-24; ul. Górna 1–23; ul. Ziołowa 1–22 oraz odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK 781–ZK 785; ul. Białej Przemszy 1–18; ul. Ziołowa 23–43 oraz odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK 786–ZK 790; ul. Białej Przemszy 19–35a, 37–85, 64–70; ul. Białej Przemszy 86–123, 125–163; ul. Turystyczna 1–32; ul. Rudy; ul. Białej Przemszy 1, 14a; Sławków ul. Chwaliboskie 1–33; ul. Starowiejska 62–89, 93, 97–111, 121, 127, 129.

21.12 od godz. 8:30 do 13:30