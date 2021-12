Gdzie nie będzie prądu w śląskim 22.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Częstochowa

ul. Krakowska 139/159 - ROD

22.12 od godz. 8:00 do 18:00

Mysłowice

Mysłowice ul. Kościelniaka 25A, 25D, brak nr domu tylko nr złącza kablowego nr RD5/25/914

22.12 od godz. 8:00 do 14:00

Sosnowiec

Sosnowiec ul. Kombajnistów Garaże przy kładce ZK 3394, ZK 3996, ZK 4010, ZK 3753, ZK 3754, ZK 4152

28.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat żywiecki

Międzybrodzie Bialskie ulica Żywiecka od numeru 189 do 219, Waleczków, Widokowa.

22.12 od godz. 8:00 do 15:00

Wieprz ulica Nad Sołą od Świerkowej do Zakładowej wraz z ulicami przyległymi, Żywiecka od Górskiej do Szewskiej wraz z ulicami przyległymi.

22.12 od godz. 9:00 do 11:00

Pietrzykowice ulica Kolorowa, Brzozowa, Chabrowa, Makowa, Wierzbowa, Gołębia, Wielodroga, Lipowa, Jarzębinowa, Pocztowa, Szkolna od numeru 17 do 23, Akacjowa, Sadowa, Groński Potok, Szczęśliwa, Różana, Malinowa, Jesionowa, Kościuszki numery nieparzyste od 99 do 139, parzyste od 126 do 160.

22.12 od godz. 9:00 do 13:00