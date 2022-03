Gdzie nie będzie prądu w śląskim 23.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Bytom: Racjonalizatorów, 47, 49, 46 B, C, 48, 50, Francuska od 34 do 68. 24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Bielsko-Biała ul. Goleszowska nr 2, 29.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Lipnicka nr 228, Skowronków od nr 3 do nr 41, 25.03 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Lipnicka nr 228, Skowronków od nr 3 do nr 41, 24.03 od godz. 8:30 do 14:00

Pszczyna: Bieruńska, od nr 34 do nr 46 oraz od nr 23 do nr 29.

Bytom: Francuska, od 4 do 24, od 1 do 21 A, Leszczynowa 2, 3, 17, 8 Marca, Dębowa, Jaśminowa, Wiosny Ludów, Wierzbowa, Bogusławskiego, Zgody, Wieniawskiego, Dębowskiego, Długosza , Wiązowa.

29.03 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów

Chorzów: Stacyjna, nr 5, 5 a, 7, 8, 11, 84, 86, 88, Legnicka od 63 do 71 nr nieparzyste, Ogrodowa od 1 do 13 nr nieparzyste, Gościnna nr 12, 18, 20.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00

Chorzów: Legnicka, Dworzec PKP Chorzów Stary.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00

Chorzów: Lwowska, nr 2 (ZUS).

26.03 od godz. 7:30 do 14:00

Częstochowa

ul. Kadetów od nr 54 do nr 94 i od nr 41/43 do nr 69

ul. Polna nr 38/40, 42, 44/50, 55/57 oraz dz.nr 37/11(ZK 15150)

24.03 od godz. 8:00 do 16:00