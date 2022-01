Gdzie nie będzie prądu w śląskim 24.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Srebrna, Ciasna, Pocztowa nr 22, 24, 28a, 11a, 16 do nr 35,

26.01 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 8:00 do 9:00

Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 17:00 do 18:00

Bielsko-Biała ulica Dziewanny nr 74, 76,

28.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom

Bytom: Energetyki, 11.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Kosynierów, 21.

26.01 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Marszałka Józefa Piłsudskiego, 69 A.

27.01 od godz. 8:00 do 12:00

Częstochowa

ul. Pawia od nr 11 do nr 11C i od nr 6 do nr 18B oraz nr 22

ul. Flisacka

ul. Odrodzenia nr 4

25.01 od godz. 8:00 do 16:00