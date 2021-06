Gdzie nie będzie prądu w śląskim 25.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (25.06 8:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom

Bytom: Arki Bożka, Garaże.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Moszczenica; Gołkowice; Skrbeńsko

25.06 od godz. 4:41 do 9:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Langego, Warskiego, Partyzantów, Al. Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Kolbego, Przedszkole

25.06 od godz. 7:50 do 11:00

Katowice

Katowice: Ślusarska, od 1 do 9, od 4 do 6, ul. Lisa od 1 do 9,

ul. Jana Wyplera od 2 do 14 B, od 11 do 15.

25.06 od godz. 7:00 do 12:00

Katowice: Chorzowska, 11, 11 C.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Mysłowice

Mysłowice ul. Korfantego nr 1 i 3

25.06 od godz. 8:00 do 14:00