Gdzie nie będzie prądu w śląskim 25.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 25.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 25.11 w śląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (25.11 21:10) nie ma prądu w śląskim? powiat bielski Czaniec ulica Kościelna, Kępa, Cedrowa, Kryształowa, Bajeczna, Kalinowa, Brzegowa, Błękitna, Bukowska, Karola Wojtyły, Cytrynowa, Malinowa, Wysoka, Wodna, Wesoła, Cierniowa, Bratków, Bławatków, Bajeczna, Bystra, Cieniowa, Kardynała Karola Wojtyły, Cisowa, Biwakowa, Beskidzka, Biała, Boczna, Cedrowa, Cicha, Kardynała Karola Wojtyły, Podgórska, Zagłębocze, Czeremchowa, Cyprysowa, Czysta, Pejzażowa, Perłowa, Plenerowa, Południowa, Zagajników, Zamkowa, Zarzecze, Czaniecka

Zielona, Zielna, Zachodnia, Zdrojowa, Zagonowa od 24.11 godz. 13:00 do 30.11 godz. 14:30 powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Lipowa, 1 do 17, Reja, 1, 12, 14, 16, Gwarków, 1. od 25.11 godz. 8:00 do 26.11 godz. 15:30 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ulica Małej Straconki budynki obok nr 122,

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Olszówka nr 147,149,149A, Armii Krajowej,

29.11 od godz. 7:30 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Grunwaldzka nr 50,

30.11 od godz. 7:00 do 16:00 Bielsko-Biała ulica Cieszyńska nr 322, 322A, 330, Krzywa nr 5,

30.11 od godz. 8:30 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Kaletnicza nr 73, 75, 77, 79, 81, 47, 49, 51, Dusznicka, Barkowska,

30.11 od godz. 9:30 do 12:30 Bielsko-Biała ulica Zapłocie Małe nr 156f,

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Międzyrzecze Dolne ul. Bielska od stacji transf. do nr 295,

1.12 od godz. 8:00 do 15:30 Bytom Bytom: Podhalańska, 5, 7.

26.11 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom: Michała Nowakowskiego, 6, 8, 10, 12.

27.11 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom: Graniczna, 1, 1B, 1D, 2, od 2 A do 2 E, 4, 4B, 4 D, 4 E, 6 , 6 A, 6 C, 6D, 12, 14.

27.11 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Karpacka, 27, Zakątek 10, 11, 12, 17, 18 20.

28.11 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom: Generała Zygmunta Wróblewskiego, od 2 do 20, 34, Wiktora Maksa, Rostkowskiego.

29.11 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom: Podhalańska, 44 A, Wróblewskiego od 15 do 25.

30.11 od godz. 8:30 do 12:30 Bytom: Ignacego Chrzanowskiego, 10, 12.

30.11 od godz. 9:00 do 13:00 Chorzów Chorzów: Karola Miarki, nr 5, 9.

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Chorzów: 3 Maja, nr 30, 32.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Częstochowa S-11 15/04 - rozdz. nN zasilona z agregatu.

26.11 od godz. 8:00 do 20:00 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 95, 97, 99, 101, 103.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

ul. Zbyszka od nr 4 do nr 26 i nr 3

ul. Dźbowska nr 73/75, 77

ul. Pana Tadeusza, ul. Soplicy nr 37

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ujejska 110a - 120, 117 - 127c.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego od 1 do 9.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Łomżyńska od nr 40 do nr 78

ul. Łomzyńska nr 29, 37, 39, 41, 43, 49, 51 i od nr 55 do nr 63

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. 1000-lecia 15, 17, 19.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice Gliwice: Kornela Makuszyńskiego, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27,

ul. Zapolskiej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22,

ul. Żeleńskiego-Boya 5.

26.11 od godz. 7:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Armii Krajowej, Ranoszka od Nr 1 do Nr 24.

26.11 od godz. 8:00 do 16:00 Jastrzębie-Zdrój: Jana Kasprowicza, ul. Strażacka nr 7.

30.11 od godz. 7:00 do 14:00 Jaworzno Jaworzno ul. Storczyków odbiorcy zasilani z złącz kablowych BDJ/17/5024 i BDJ/17/5825

30.11 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: Sokolska, nr 3.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Astrów, nr 10.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Mysłowice Mysłowice ul. Piastów Śląskich 29

26.11 od godz. 8:30 do 14:30 Mysłowice ul. Przybosia nr 25, 27

26.11 od godz. 9:00 do 14:00 Imielin ul. Podłuże od nr 10 do nr 14, Podłuże od nr 19 do nr 25, Wandy od nr 54 do nr 58, ul. Wandy nr 47 Przepompownia Ścieków, Wandy nr 45, 47

26.11 od godz. 9:00 do 13:00

Mysłowice ul. Ofiar Września obok Nr 50A odbiorcy zasilani z złącza kablowego nr BDJ136566 i RD5/25/1079

1.12 od godz. 8:00 do 14:00 Rybnik Rybnik: Daleka, 2 do 18F, Głucha, cała ulica, Brzozowa, 16 do 37.

26.11 od godz. 9:00 do 10:00 Rybnik: Północna, 4 do 12B, Rybnicka, 1 do 3, Gliwicka, 315 do 333.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Pelikanów, 4 do 12.

30.11 od godz. 7:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Gwiezdna nr 34, 38, 40, Łużycka od nr 1 do nr 18

30.11 od godz. 8:00 do 12:00 Tychy Tychy: Wierzbowa, od 37 do 51, od 24 do 26.

26.11 od godz. 8:00 do 11:00

Tychy: Wschodnia, 18.

26.11 od godz. 9:15 do 15:00

Tychy: Wiązowa, 6, 6A, 8, 8A.

30.11 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Wierzbowa, od nr 20 do nr 51.

30.11 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Strusia, od nr 17 do nr 31.

30.11 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: prof. Maksymiliana Hubera, 2,4,10,17,19,20,21,22.

26.11 od godz. 8:00 do 16:00 Zabrze: prof. Tadeusza Banachiewicza, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16.

26.11 od godz. 8:00 do 12:00 powiat bielski Łazy ul. Łaziańska od nr 140 do nr 33,

ul. Kościelna od nr 2 do ul. Lipki,

ul. Lipki od ul. Kościelnej do nr 172,

ul. Studzieniec od ul. Kościelnej, Na Wspólnej, Babiogórska od ul. Kościelnej do nr 166, 26.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kaniów ulica Mirowska od nr 36 do nr 41, Bażancia od nr 4 i 11, Łabędzia nr 44, 46,

26.11 od godz. 9:00 do 14:00 Czechowice-Dziedzice ul. Konwalii, Chabrowa, Podlarysz, Przebiśniegów od nr 2 do nr 14 i 25, Różana, Krokusów, Fiołkowa, Napierskiego Kostki,

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 Grodziec ulica Bielska, Brzozowa, Dzielowy,

30.11 od godz. 7:30 do 10:00 Grodziec ulica Bielska, Brzozowa, Dzielowy,

30.11 od godz. 13:00 do 16:30 Bestwina ulica Prusa, Konopnickiej, Szkolna, Leszczynowa, Janowice ulica Podlesie, Janowicka, Szkolna, Prusa,

1.12 od godz. 8:00 do 10:00 powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Hołdunowska, od Oczyszczalni ścieków do ulicy Pokoju z przyległymi ulicami.

28.11 od godz. 6:30 do 7:00

Lędziny: Hołdunowska, od 24 do 80, od 21 do 63, 67; Nastawnia PKP, skup złomu, Betonowa, od 4 do 7, 9, 11, Storczyków, od 1 do 7, od 2 do 14, Gajowa, ogródki działkowe, 25-lecia, Owocowa.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00

Świerczyniec: Siewna, nr 17C, 10C, 10D.

1.12 od godz. 7:00 do 14:00 Świerczyniec: Zakątek, Rolnicza, Siewna, Złoty Łan.

1.12 od godz. 8:30 do 15:00 powiat będziński Bobrowniki ul. Bocianów Odbiorcy zasilani z ZK 0400

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Zendek ul.Główna 2-28

30.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat cieszyński Górki Wielkie ulica Stary Dwór 18

26.11 od godz. 11:00 do 15:00 Ustroń ulica Skoczowska,

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszyn ulica Spacerowa, Piesza, Sosnowa

29.11 od godz. 8:00 do 12:00 Grodziec ulica Bielska, Kapitańska

30.11 od godz. 7:30 do 10:00 Górki Wielkie ulica Bielska, Sosnowa, Jodłowa, Świerkowa, Jesionowa, Klonowa

30.11 od godz. 7:30 do 10:00 Puńców ulica Dębowa

30.11 od godz. 8:00 do 11:00

Cieszyn ulica Kantora; Sikorskiego, Błogocka /od ul. Prusa do ul. Dębowa; Łowiecka 8A-D,10A-C, Spacerowa, Długa, Sosnowa od nr 7 i 12, Żeromskiego 1 , 2A;

30.11 od godz. 8:00 do 11:00 Grodziec ulica Bielska, Kapitańska

30.11 od godz. 13:00 do 16:30 Górki Wielkie ulica Bielska, Sosnowa, Jodłowa, Świerkowa, Jesionowa, Klonowa

30.11 od godz. 13:00 do 16:30 Skoczów ulica Zawiśle 25

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wisła ulica Boczna, Pierwszego Maja, Olimpijska

1.12 od godz. 8:00 do 13:00

powiat częstochowski Zrębice, ul. Cicha od 1 do 7.

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Aleksandria, ul. Górna od 37 do 119, ul. Leśna od 1 do 27 i od 31 do 45. Kopalnia, ul. Mała od 26 do 52.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00

powiat gliwicki Kuźnia Nieborowska: Wiejska, od 1 do 7d i od 2 do 22.

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Sierakowice: Stawowa, od 2 do 28, Osiedlowa, 8, 10, 12, Kozielska, 4, Wiejska, od 13 do 51 i od 4 do 8, Boczna, od 1 do 7.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Gierałtowice: Graniczna, 35a, 37a, 39, 39c, 41b.

1.12 od godz. 7:00 do 15:00 powiat kłobucki Truskolasy ul. Dabrowskiego

30.11 od godz. 8:00 do 16:00 Truskolasy ul. Dąbrowskiego

30.11 od godz. 8:00 do 16:00 Biała, ul. Dworska, ul. Częstochowska od 3 do 17B.

1.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Pawonków, ul. Kwiatowa, Ptakowa, ul. Szkolna od 4 do 14 oprócz nr 8 i 9, ul. Zawadzkiego od 36 do 64.

26.11 od godz. 8:30 do 11:00

Molna, ul. Cegielniana od 1 do 13 oraz nr 19 i 21, ul. Szkolna nr 9 i nr 11.

26.11 od godz. 11:30 do 14:00 powiat mikołowski Orzesze: Łąkowa, 102, 104, Pasieki, od 19 do 29 , od 20 do 38.

30.11 od godz. 8:45 do 15:00 powiat pszczyński Brzeźce: Pazurowicka, nr 58.

26.11 od godz. 7:00 do 14:00

Łąka: Jaworowa, nr 50.

26.11 od godz. 7:00 do 14:00 Goczałkowice-Zdrój: Szkolna, od nr 8 do nr 50 oraz od nr 17a do nr 49, Górna, 12 i 21, Poprzeczna, cała.

26.11 od godz. 8:00 do 15:00 Pszczyna: Piotra Czajkowskiego, nr 4.

29.11 od godz. 7:00 do 14:00 Łąka: Gerberów, nr 3.

30.11 od godz. 7:00 do 14:00

Pawłowice: Zjednoczenia, Nr 69 - Przepompownia.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat raciborski Pogrzebień: Ogrodowa, cała, Farna, cała, Wiejska, cała, Wrzosowa, cała, Piaskowa, cała, Jasna, cała, Lubomska, cała, Potoki, 42A, 40, 37, 35A, 35, 33, 33A, 31, 29A, 37A, 37, Grabowa, cała, Lipowa, cała, Pamiątki, od 5 do 37, od 12 do 52, Brzezka, od 1 do 50, od 2 do 55, Nowa, cała, Lubomia: Kasztanowa, cała, Tartakowa, 66D, 68, 70, Polna, od skrzyżowania z Mickiewicza do 116, Adama Mickiewicza, od 83 do 173, od 72 do 172, Leśna, cała, Łąkowa, cała, Racibórz: Pogrzebieńska, od 91 do 107, 80.

26.11 od godz. 8:00 do 9:00 powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Reja, 4, 6, 6A, Gwarków, 2 do 4; 5 do 15,21, 23, 25, 25A, 25B.

29.11 od godz. 8:00 do 15:30

Stanowice: Leśna, Ferma Drobiu "Jaj - Pol" Stanowice.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, Gwarków, 4A, 8A, 16, 18, 20, 22, 24,

26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

30.11 od godz. 8:00 do 15:30 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, 4, 6, 6A, Gwarków, cała ulica.

1.12 od godz. 8:00 do 15:30

powiat tarnogórski Tarnowskie Góry: Wodociągowa, 26a, 28g, oraz place budowy za budynkiem numer 30.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Kalety - Kalety ul. : 1 - go Maja od nr 1 do nr 26A oprócz Pawilonów Handlowych pod nr 5 i oprócz nr : 10 , 23 i 25 , Ligonia nr : 1 , 1a i 2.

29.11 od godz. 8:30 do 14:00

Świerklaniec: Wiśniowa.

30.11 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Oświęcimska, od 3 do 7.

30.11 od godz. 9:00 do 14:00 Orzech: Ogrodowa, 31A, 31B, 31C.

1.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Rydułtowy: Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 16 do 41, Bohaterów Warszawy, 56 do 91F, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 6 do 18, 21 do 25B, 29 do 33, 45 do 49, 51 do 57D, 65 do 69B, Krzywa, 17 do 23, Nowa, 19 do 99, Tęczowa, 15 do 22, Strefa Gospodarcza, cała strefa, Spokojna, 21 do 33, Skowronków, 1 do 13, Antoniego Czechowa, 11 do 46, Tygrysia, 1 do 19.

30.11 od godz. 8:00 do 17:00 Skrzyszów: Powstańców Śląskich, Nr 48 - Zakład Kamieniarski-GRAN MAR.

1.12 od godz. 8:00 do 16:00

Lubomia: Ulica Testowa.

1.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat zawierciański Żarnowiec ul Traktorzystów nr 12 Przedsiębiorstwo wielobranżowe Janusz Ibek.

29.11 od godz. 8:00 do 11:00 Żory Żory: Lipowa, 1,2,3, Kościuszki, Numery parzyste od nr 98 do nr 116, numer nr 89, Owocowa, od nr 7.

1.12 od godz. 7:00 do 14:00

powiat żywiecki Żywiec ulica Irysowa 11 ZK numer 16931.

26.11 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Kątowa 1, Górska całość, Sporyska numery 36, 38 i od 44 do 45, Delikatesy, Iseo numery 1, 2, 3,.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Lipowa ulica Jana Pawła II od ulicy Klimatycznej do końca, sklep EURO, Polas od numeru 1 do 28, Poddzielec od 1 do Sznajdrowicza ,Warsztat Ślusarski Śliwa, Lodowa Sznajdrowicza nr. 2/3, Bugaj, Przysłup 6, Słotwina Szkoła.

30.11 od godz. 8:00 do 9:00

Pietrzykowice ulica Pod Kuźnią 5 oraz przepompownia.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Krzyżowa ulica Jana Pawła II od numeru 74 do 120 , Mostowa, Borowa, Długa, Majcherów.

30.11 od godz. 8:30 do 13:00 Żywiec ulica Słonki 3, 3C, Spokojna, 1 Maja.

30.11 od godz. 9:00 do 11:00 Lipowa ulica Jana Pawła II od ulicy Klimatycznej do końca, sklep EURO, Polas od numeru 1 do 28, Poddzielec od 1 do Sznajdrowicza ,Warsztat Ślusarski Śliwa, Lodowa Sznajdrowicza nr. 2/3, Bugaj, Przysłup 6, Słotwina Szkoła.

30.11 od godz. 15:00 do 16:00 Żywiec ulica Leśnianka 127, Stawowa 23.

1.12 od godz. 8:00 do 9:00 Żywiec ulica Leśnianka 74.

1.12 od godz. 8:00 do 9:00 Żywiec ulica Leśnianka 62, 97, Łączna Zakład recyklingu.

1.12 od godz. 8:00 do 14:00

Rycerka Górna od byłej szkoły do budynku 355.

1.12 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Leśnianka 127, Stawowa 23.

1.12 od godz. 13:30 do 14:30 Żywiec ulica Leśnianka 74.

1.12 od godz. 13:30 do 14:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

