Gdzie nie będzie prądu w śląskim 26.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Miedziana od ul. Spacerowej do nr 7 i nr 8. (nie dotyczy nr 7A i 7B), Rycerska od ul. Miedzianej do nr 8 i okolica, Spacerowa od nr 65 i nr 68 do nr 42, Wiązowa nr 5

26.08 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Lajkonika 29,31,32

27.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Świętej Kingi 36, 38

30.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Hutnicza 57, Wędrowców od ul. Rafowej do nr 27, Rafowa od ul. Malowany Dworek do nr 115, Zaplocie Małe 58f

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Zuchów, Dom letniskowy za nr 141a

31.08 od godz. 8:00 do 16:00