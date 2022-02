Gdzie nie będzie prądu w śląskim 27.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (27.02)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (27.02 2:07) nie ma prądu w śląskim? Sosnowiec Sosnowiec, Dańdówka, Klimontów.

27.02 od godz. 1:52 do 4:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

2.03 od godz. 7:30 do 8:30 Bielsko Biała ulica Gagarina od Dworcowej do nr 32, Swojska, Prądnicza, Krakusa, Topazowa

2.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biala ul. Skarzyńskiego nr 20, Tańskiego od nr 16 do nr 28, Cieszyńska nr 250, 260, 262, 254B, Skrzydlewskiego nr 34,38,

2.03 od godz. 8:30 do 11:30 Bielsko-Biała ulica Rynek nr 11,12,

3.03 od godz. 9:00 do 14:00 Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

3.03 od godz. 12:00 do 13:00

Bytom Bytom: Kwiatowa, od 1 do 19, od 2 do 16, Zielona 2, Mickiewicza od 75 do 81, 68, 70.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bytom: Reptowska, 53, 55, 57, Stolarzowicka 78, A, B, C, 94 A, 104 A, B, C, Przepompownia.

1.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Adama Mickiewicza, 50, 60, 66.

2.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bytom: Siemianowicka, od 62 do 84, od 55 do 105.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bytom: Stolarzowicka, od 17 do 31, Rolna.

3.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Zjednoczenia, Reptowska od 1 do 11, od 2 do 10, Wolnego od 5 do 29, od 12 do 32, Styczyńskiego 3, Opolska, Lipowa, Gruntowa, Brzask.

4.03 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów Chorzów: Jurija Gagarina, 1, 3, 5, 29, ul. Kochłowicka 10.

2.03 od godz. 8:00 do 14:00 Częstochowa Zawiercie Porębska od Wojska Polskiego do Wiktora Weintrauba, Rolnicza 1, Apteczna 12, Blok Porębska 27, 29, Wojska Polskiego 6a, 4a, 8a, Rolnicza 2

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 ul. Krańcowa od nr 14 do nr 36

ul. Hektarowa nr 2

1.03 od godz. 8:00 do 17:00 ul. Pawia od nr 11 do nr 11C i od nr 6 do nr 18B oraz nr 22

ul. Flisacka

ul. Odrodzenia nr 4

1.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dźbów, ul Skrzypowa od 1 do 6.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa Górnicza ul. Jaskółcza, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-2041.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

ul. Gombrowicza nr 5

2.03 od godz. 10:00 do 12:00 ul. Luba nr 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 49D

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Marconiego nr 37A

4.03 od godz. 8:00 do 17:00 ul. Gombrowicza nr 5

4.03 od godz. 10:00 do 12:00 Gliwice Gliwice: Kaszubska, Wyłączenie obiektów i oświetlenia w Parku im. Bolesława Chrobrego.

28.02 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Górna, od 29 do 57 i od 24 do 52, Pszczyńska, od 200 do 226, 247, 249.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Kujawska, 3, 34.

2.03 od godz. 8:30 do 13:00 Gliwice: Stepowa, 42 oraz 42a.

4.03 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Dolna, Pocztowa, od 25 do 27D, 29B, 29D i od 6 do 48, św. Józefa, Kujawska, 7 i 9, św. Jacka, Górna, od 6 do 18.

4.03 od godz. 8:30 do 13:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Wrzosowa, od Nr 2 do 12.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój: Wrzosowa, od Nr 2 i 4.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój: Komuny Paryskiej, parzyste od nr 28 (A i B) do nr 40 i nieparzyste od nr 15 (A i B) do nr 45.

2.03 od godz. 7:00 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Wrzosowa, od Nr 10 i 12.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój: Ulica Testowa, ul. Swojska, Srebrna.

3.03 od godz. 8:32 do 14:00 Katowice Katowice: Mysłowicka, nr 1 a, b, c, d, garaże, Pszczyńska przepompownia wód deszczowych, Kolista garaże.

28.02 od godz. 7:30 do 11:00 Katowice: Bukszpanowa, 40 do 40 L, Suberlaka 16.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice: Marcina Radockiego, nr 35, 101 b, d.

1.03 od godz. 8:00 do 11:00 Katowice: Warszawska, nr 36, 43, Damrota nr 2, 4, 6, 8, Myśliwska nr 3, 5, 5 a.

2.03 od godz. 8:00 do 10:00 Katowice: Szarych Szeregów, 1, przejazd kolejowy PKP, Tartaczna, 1, od 13 do 34.

2.03 od godz. 9:00 do 15:00 Katowice: Mysłowicka, nr 14, 16.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mysłowice Mysłowice Wesoła ul. Zamenhofa od Nr1 do Nr39, ul. Zamenhofa od Nr2 do Nr44, ul. Dzierżonia od Nr 13 do Nr37

28.02 od godz. 8:00 do 11:00 Mysłowice Wesoła ul. Zamenhofa od Nr1 do Nr39, ul. Zamenhofa od Nr2 do Nr44, ul. Dzierżonia od Nr 13 do Nr37

28.02 od godz. 11:00 do 14:00

Mysłowice ul. Orła Białego od nr 1 do Nr 17, ul. Orła Białego od Nr 2 do Nr 4, ul. 3 Maja 1, ul. Storczyków od Nr 3 do Nr 13, ul. Storczyków od Nr 6 do Nr 16, Hurtownia Kurczaków i Bażantów, ul. Ptasia Nr 7 - 9

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Mysłowice Garaże ul. Maków zasilane ze złącza kablowego 1kV ZK-Nr BDJ131175 ul. Maków Garaże

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Mysłowice ul. Ofiar Września od nr 38 do nr 52, ul. Ofiar Września od nr 43 do nr 73, ul. Leśna Nr 75-79, ul. Dygasińskiego od nr 1 do nr 43, ul. Dygasińskiego od nr 2 do nr 22 , ul. Ofiar Września Klub Biały Orzeł

4.03 od godz. 9:00 do 13:00

Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Papieża Jana Pawła II, 55 i 57, Leśna, od 3 do 17, od 4 do 20, Cicha, 38.

1.03 od godz. 9:00 do 13:30 Piekary Śląskie: Szpitalna, 4.

2.03 od godz. 8:00 do 16:00 Piekary Śląskie: Leśna, 19.

2.03 od godz. 8:45 do 13:45 Piekary Śląskie: Armii Krajowej, 3 i 5, Gen. Józefa Hallera, 1 i od 2 do 8, Gen. Leopolda Okulickiego, 2, 4 i 6, gen. Stanisława Maczka, 7 i 9.

3.03 od godz. 9:00 do 13:00 Piekary Śląskie: księdza Gerarda Waculika, od 12 do 20, Majora Henryka Sucharskiego, 1, 3 , 2, 4.

4.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Marii Rodziewiczówny, Orzeszkowej od 46 do 52 i od 47 do 71, Poświatowskiej, Dąbrowskiej 12, 15.

1.03 od godz. 7:30 do 13:30

Ruda Śląska: Świętochłowicka, Tunkla od 48 do 84.

2.03 od godz. 8:30 do 12:30 Ruda Śląska: Ignacego Kaczmarka, od 60 do 126.

3.03 od godz. 8:00 do 13:30 Ruda Śląska: Łukowa, -garaże.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 Rybnik Rybnik: Ursyna Niemcewicza, Całe odgałęzienie ulicy między budynkami 4 i 6, Radlin: Wiosny Ludów.

2.03 od godz. 8:30 do 14:00 Rybnik: Wiktora Poloczka, 90B i 90D.

4.03 od godz. 7:00 do 16:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Jodłowa, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Leśna Działka nr 1261/11 (ZK2786), Działka nr 1261/12 (ZK3053)

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Strzelecka, 7, 7A, 7C.

28.02 od godz. 7:00 do 15:00

Tychy: Spokojna, 63,63A,65,65A, plac budowy.

2.03 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Ziębia, 89, 91.

4.03 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: gen. Władysława Sikorskiego, 36F, 36G, 36H, 36I.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Zabrze: ks. Michała Wosia.

2.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bielski Meszna ulica Nadszkolna, Słoneczna, Handlowa od nr 29 do 38, Szczyrkowska nr 196 i 227

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Międzyrzecze Górne ul. Rudzicka od nr 609 do nr 190, Zalewowa, Młynówka, Rolna, Rybacka,

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bujaków ulica Stawowa, Podlesie, Kęty Baściki.

28.02 od godz. 8:30 do 9:30 Bujaków ulica Stawowa, Podlesie, Kęty Baściki.

28.02 od godz. 12:00 do 13:00

Bronów ul. Międzyrzecka do nr 17A, 14, Kunza do nr 18, 17, Czyża nr 1, 2, Azaliowa, Bronowska nr 65, Kolorowa nr 13A, 13, 9B,

1.03 od godz. 9:00 do 13:00

Bestwinka ulica Długa, Dudów od nr 34 i 51, Dankowice ul. Polna

2.03 od godz. 8:00 do 12:00 Bestwina ul. Szkolna od nr 30 i 27 do ul. Prusa,

2.03 od godz. 9:00 do 13:00 Buczkowice ulica Lipowska budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK16799 oraz złącze kablowe nr 16798

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Roztropice ulica Rudzicka

3.03 od godz. 8:00 do 12:00 Pisarzowice ulica Mokra nr 20, 24,

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jasienica ulica Irysów nr 1590,

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Rudzica ulica Granica od ul Młyńskiej do nr 224, Rolnicza nr 15,16, 435, Rudzica Mała od nr 22 do nr 225, 3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Bestwina ul. Polna od nr 14 do nr 16,

3.03 od godz. 9:00 do 13:00

Ligota ul. Koło, Rybacka od nr 4 do nr 8, Czechowicka od nr 58 do nr 28 i 43 i działki nr 2134/11 i 2134/8,

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kozy ulica Skośna, Chrobacza od ul. Beskidzkiej do ul. Macierzanki, Macierzanki,

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworze ul. Zaciszna nr 39,

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bielany ulica Bożej Męki, Solna, Partyzantów, Krótka.

4.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kozy ul. Źródlana, Beskidzka od nr 71 do ul. Pszczelej, Willowa, Strumyków, Pszczela,

4.03 od godz. 12:00 do 15:00

powiat bieruńsko-lędziński Świerczyniec: Zakole, nr 11A oraz place budów w pobliżu.

4.03 od godz. 7:00 do 14:00 powiat będziński Miasteczko Śląskie ul. Starowiejska, Łokietka, Imielów, Leśniczówka

28.02 od godz. 8:00 do 16:00

Czekanka budynek nr 126A

28.02 od godz. 8:00 do 11:00 Gródków ul. Polna odbiorcy zasilani ze złączy ZK 5129, ZK 5128

1.03 od godz. 8:00 do 16:00 Będzin ul. Siemońska nr 32, Firma Kinga, Sól, Złom, odbiorcy zasilani ze złącza ZK 3568

1.03 od godz. 8:00 do 16:00 Siewierz ul. 11-go Listopada od nr 1 do nr 18, 3-go Maja nr 8, Żwirki i Wigury nr 37

2.03 od godz. 8:00 do 14:00 Będzin ul. Siemońska, Wiejska

2.03 od godz. 8:00 do 16:00 Czeladź ul. Lipowa; Krasickiego, 27-go Stycznia 17.

3.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat cieszyński Ochaby ulica Strażacka, Św Marcina, Familijna, Gołyska, Koscielnik 14

1.03 od godz. 7:00 do 9:00 Kiczyce ulica Ochabska

1.03 od godz. 7:00 do 9:00

Dębowiec ulica Skoczowska, Łęgowa, Hersztówki, Wrzosowa, Spółdzielcza 19;

1.03 od godz. 7:00 do 8:00 Simoradz ulica Główna 3, Turystyczna

1.03 od godz. 7:00 do 8:00 Dębowiec ulica Skoczowska, Łęgowa, 1.03 od godz. 7:30 do 12:00 Simoradz ulica Główna, Dębina

1.03 od godz. 7:30 do 12:00 Ochaby ulica Dębowiecka, Strażacka, Główna, Krzępka, Młyńska, Urocza, Miłosna

1.03 od godz. 7:30 do 9:30 Kiczyce ulica Katowicka 41

1.03 od godz. 7:30 do 9:30 Ochaby ulica Wiklinowa, Główna, Stroma, Buczyna

1.03 od godz. 7:30 do 9:30

Ustroń ulica Cieszyńska, Katowicka

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Simoradz ulica Główna, Dębina

1.03 od godz. 11:30 do 12:00 Dębowiec ulica Skoczowska, Łęgowa, 1.03 od godz. 11:30 do 12:00 Ochaby ulica Strażacka, Św Marcina, Familijna, Gołyska, Koscielnik 14

1.03 od godz. 13:00 do 16:00

Kiczyce ulica Ochabska

1.03 od godz. 13:00 do 16:00 Ochaby ulica Dębowiecka, Strażacka, Główna, Krzępka, Młyńska, Urocza, Miłosna

1.03 od godz. 13:00 do 16:30 Kiczyce ulica Katowicka 41

1.03 od godz. 13:00 do 16:30 Ochaby ulica Wiklinowa, Główna, Stroma, Buczyna

1.03 od godz. 13:00 do 16:30 Simoradz ulica Główna, Dębina

1.03 od godz. 14:00 do 15:00 Dębowiec ulica Skoczowska, Łęgowa, Hersztówki, Wrzosowa, Spółdzielcza 19;

1.03 od godz. 15:00 do 17:30 Simoradz ulica Główna 3, Turystyczna

1.03 od godz. 15:00 do 17:30 Dębowiec ulica Skoczowska, Łęgowa, 1.03 od godz. 15:00 do 17:30 Godziszów ulica Centralna 24, Gazdów, Kalinowa, Tęczowa 20-82, 25-45

2.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Pod Skarpą, Piękna, Gałczyńskiego

2.03 od godz. 8:00 do 14:00

Goleszów ulica Dworcowa, Piekarnicza 6, 7-9, Wolności - w rejonie dworca kolejowego

2.03 od godz. 8:30 do 14:00 Wiślica ulica Wolności, Malownicza 53 3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Pod Skarpą, Piękna, Gałczyńskiego

3.03 od godz. 8:00 do 14:00 Drogomyśl ulica Spacerowa, Harcerska, Wierzbowa,

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Zamarski ulica Miejska

3.03 od godz. 8:30 do 12:00 Cieszyn ulica Krokusów 12-22, Północna od nr 48 i 37, Rudowska 50-74, 51-71

3.03 od godz. 8:30 do 12:00

Bażanowice: ul. Dworska;

Goleszów: ul. Żniwna nr 13, 19;

Ogrodzona: ul. Bażanowicka, Zielona nr 44, 46,

3.03 od godz. 8:30 do 13:00 Chybie ulica Sienkiewicza od ulicy Skośnej do numeru 34, Skośna 28, 30

3.03 od godz. 9:00 do 13:00

Skoczów ulica Morcinka 7 oraz sklepiki w okolicy bloku Morcinka nr 7

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Drogomyśl ulica Spacerowa, Harcerska, Wierzbowa,

4.03 od godz. 8:00 do 16:00 Zamarski ul. Miejska, Żniwna, Rudowska nr 12, od nr 27 do nr 47, Kamienna, Rajdowa nr 29, 31, 18, 19,

Cieszyn: Rudowska, Żniwna od nr 42B,

4.03 od godz. 8:30 do 12:00 Dzięgielów ul. Graniczna nr 9, 15 oraz od nr 26, Kamienna,

4.03 od godz. 9:30 do 13:30 powiat częstochowski Wierzchowisko, ul Spacerowa, ul. Działkowa.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Rzeki Wielkie, ul. Główna od 34 do 61, ul. Ogrodowa. Skrzydlów, ul. Główna od 72 do 122.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Cykarzew, ul. Rumiankowa od 1A do 111, ul. Ogrodowa od 1 do 29.

1.03 od godz. 8:30 do 11:00

Lubojna, ul Miodowa od 6 do 12.

2.03 od godz. 8:00 do 15:00 Turów, ul. Energetyków 1 i 2. Przymiłowice, ul. Rycerska działka 57/8.

2.03 od godz. 8:30 do 14:00 Olsztyn, ul. Napoleona od 12 do 37, ul. Zielona od 53 do końca ulicy, ul. Leśna, ul. Polna od 36 do końca, Przedszkole.

3.03 od godz. 8:30 do 14:00 Blachownia, ul Tartakowa 2 i 8, ul. Malicka od 3 do 43, ul. Wręczycka od 6 do 27, ul. Kościuszki od 33 do 97 i Tartak, ul. Krucza od 1 do 8, ul. Bociania, ul. Różana, ul. Narcyzowa, ul. Wronia, ul. Sowia, ul. Bociania od 3 do 7 i od 10 do 14, ul. Nadrzeczna od 1 do 105.

4.03 od godz. 8:00 do 10:00

Rudnik Mały, ul. Śląska od 111 do 192 i ul. Graniczna od 1 do 7.

4.03 od godz. 8:30 do 10:30 powiat gliwicki Pilchowice: Rynek, Dworcowa, 37, Leboszowska, 1, 2, 3, 4, 5.

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 Sierakowice: Kozielska, od 15 do 27, Pocztowa.

2.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pilchowice: Sadowa, 25.

2.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Truskolasy, ul. Kopernika od 40 do 103, ul. Szkolna 7, ul. Słoneczna.

28.02 od godz. 8:00 do 13:00 Libidza ul Pokrzyńskiego 86-128/111, Skalna, Graniczna, Polna, Biała, Kamyk ul Reymonta 116-158A, Polna, Przybyłowska.

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Libidza ul Pokrzyńskiego 86-128/111, Skalna, Graniczna, Polna, Biała, Kamyk ul Reymonta 116-158A, Polna, Przybyłowska

3.03 od godz. 8:00 do 16:00

Złochowice, ul. Długa od 27 do 65.

4.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat lubliniecki Kamieńskie Młyny, ul. Tysiąclecia od 72 i od 87 do końca.

28.02 od godz. 8:30 do 14:00 Kamieńskie Młyny, ul. Tysiąclecia od 72 i od 87 do końca.

1.03 od godz. 8:30 do 14:00 Ciasna, budynki za Stacją Paliw zasilane ze złącz kablowych nr: 8479 , 8619 i 8927.

3.03 od godz. 8:00 do 14:00 Boronów, ul. Częstochowska nr 1, ul. Poznańska nr 2 - Szkoła i Przedszkole.

4.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat mikołowski Orzesze: Damrota, 9H, 9I.

1.03 od godz. 7:00 do 15:00 Mikołów: Świerkowa, 18K, 18M , 23.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00

Mikołów: Łączna, 104a, Kosów, 33, 35.

2.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat myszkowski Koziegłowy ulica Woźnicka 35, 37, 39,41

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat pszczyński Piasek: Katowicka, 122E, 120A, 124, 128, 130, 132, 132A, 132B, Ogrodowa, 12, 12A, 23, 27, od nr 56 do nr 60, Podleśna, cała, Osiedlowa, od nr 25 do nr 29 oraz od nr 26 do nr 28.

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Mizerów: Mleczna, nr 5D i 5E.

1.03 od godz. 7:00 do 14:00 Pniówek: Krucza, od Nr 1 do 126, Dębina 350.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pawłowice: Polna, od Nr 4 do 18, Szkolna 36, Osiedle.

2.03 od godz. 8:00 do 15:00 Łąka: Turystyczna, 17H.

3.03 od godz. 7:00 do 14:00 Pszczyna: Piaskowa, od nr 57 do nr 67 oraz od nr 24 do nr 28, Polne Domy, od nr 6 do nr 90 oraz od nr 7 do nr 103.

3.03 od godz. 8:00 do 16:00

Pawłowice: Szkolna, Parzyste od Nr 2 do 28, Nieparzyste od 1 do 9, 22 Lipca od 3B do 5A, Polna 1, 1A, 2, 87, A, B, Mickiewicza 1 do 16.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Goczałkowice-Zdrój: Spokojna, Światła przy skrzyżowaniu z DK-1.

3.03 od godz. 8:30 do 15:00 Miedźna: Janygowiec, Frydek: Oliwna, od nr 8 A do nr 11, Bieruńska, od nr 7 do nr 11 oraz od nr 12 do nr 42.

4.03 od godz. 8:00 do 16:00

Pawłowice: Zjednoczenia, od Nr 84 do 105, Wyzwolenia od Nr 2 do 14, Zapłocie od Nr 3 do 8.

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat raciborski Krzyżanowice: Główna, od skrzyżowania z ul. Miarki w stronę Wydale, Ogrodowa, od 44 do 78 parzyste i nieparzyste, Miarki, cała.

2.03 od godz. 8:00 do 13:00

Rudyszwałd: Osiedlowa, Boczna, Słoneczna, cała, Polna, Główna, od skrzyżowania z ul. Słoneczną do przejazdu kolejowego, Roszków: Raciborska, 42 - Przystanek Roszków, REMIX, Zabełków: Długa, 81 i 83.

3.03 od godz. 8:00 do 13:00 Racibórz: Cecylii, od nr 41 do nr 57, Franciszka Siwonia, od nr 13 do nr 27 i nr 20 i 22.

3.03 od godz. 8:00 do 14:00 Krzyżanowice: Kolejowa, 4, Wyzwolenia, 1A - ZK120751.

4.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, 4, 6, 6A, Gwarków, 1 do 45.

28.02 od godz. 8:00 do 15:30 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 2, Gwarków, 4A, 8A, parzyste 16 do 30; nieparzyste 27 do 45. od 1.03 godz. 8:00 do 2.03 godz. 15:30 Czerwionka-Leszczyny: Reja, 4, 6, 6A, Gwarków, 2 do 15; nieparzyste 21 do 25B. od 3.03 godz. 8:00 do 4.03 godz. 15:30

powiat tarnogórski Tarnowskie Góry: Stefana Żeromskiego, nr. 19, 19A i 21.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Repecka, 55F.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Ptakowice: Wyzwolenia, numery nieparzyste od 1 do 45 oraz numery 2, 2A, 2B, 2C i 4.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00

Zbrosławice: Ogrodowa, nr 36 i 34B.

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Nakło Śląskie: Cmentarna, prace za cmentarzem od ulicy głównej.

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Zagórska, od 92 do 96 B.

4.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Radlin: Mariacka, 32 do 40, Józefa Wieczorka.

28.02 od godz. 8:30 do 14:00 Gorzyce: Wiejska, 67E, 67F, 67G.

1.03 od godz. 7:00 do 16:00

Bluszczów: Młyńska, Środkowa, Wiejska, Dąbrowy, Powstańców, Sosnowa, Raciborska, Nowa, Jana, Podgórze, Piaskowa, Szkolna, Dworcowa, Rogów: Rogowiec, Raciborska, Od 91 i 92 do Syrynii, Polna.

1.03 od godz. 8:30 do 14:00 Syrynia: Ogrodowa, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 29, 33, 33a, 35. 35a, 3.

2.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wodzisław Śląski: Górnicza, 64.

3.03 od godz. 7:00 do 16:00 Wodzisław Śląski: Stefana Batorego.

3.03 od godz. 8:30 do 13:30 Wodzisław Śląski: Koszykowa, Pszowska, Nieparzyste od 47 do 101, parzyste od 62 do 90, Chabrowa.

4.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat zawierciański Poręba ul. Asfaltowa, Rzeczna od ulicy Asfaltowej do nr 42a, 43, Wyzwolenia nr 94A

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Rokitno Szlacheckie ul. Ogrodowa 1AB i 1AF

1.03 od godz. 8:00 do 11:00

Lgota Murowana, ul. Słoneczna 37.

1.03 od godz. 8:00 do 16:00 Zawiercie - ,,Bocianówka'' ulica Piastowska 6, MOK Zawiercie oraz Urząd Stanu Cywilnego Zawiercie

3.03 od godz. 7:30 do 15:00 Żory Żory: Skotnica, nr 1 [sklep].

28.02 od godz. 7:00 do 14:00

Żory: Rybnicka, Posesja bez numeru [zakład ślusarsko-stolarski] za Centrum Przesiadkowym.

1.03 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Morelowa, cała ulica, Brzoskwiniowa, cała ulica, Jabłoniowa, cała ulica, Aroniowa, cała ulica, Ogrodnicza, cała ulica, Orzechowa, cała ulica, Cytrynowa, cała ulica, Sadowa, cała ulica.

2.03 od godz. 2:00 do 4:00 powiat żywiecki Juszczyna stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel

28.02 od godz. 8:00 do 13:00 Pietrzykowice ulica Jacka Kaczmarskiego budynek nr 10

28.02 od godz. 8:00 do 14:00

Czernichów ulica Żywiecka, Sanitarna, Grabowa.

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Agrestowa budynek nr 5

1.03 od godz. 8:00 do 14:00 Sól-Kiczora przysiółek Urbanki

1.03 od godz. 10:00 do 12:00 Żywiec ulica Kopernika odbiorcy zasilani ze złącza kablowego nr ZK8174, serwis narciarski, sklep, hurtownia warzywna, budka z pieczywem

2.03 od godz. 8:00 do 14:00 Jeleśnia ulica Pyrgiesów od nr 2 do 20 oraz odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr ZK6935 i ZK4828

2.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kamesznica ulica Leśna, Janoska od szkoły do ulicy Leśnej oraz ulice przyległe, okolice szkoły

2.03 od godz. 10:00 do 12:00 Okrajnik ulica Skalna, Równa, Skrajna, Żywiecka od nr 6 do 23

3.03 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Bielów budynek nr 18, Armii Krajowej budynek nr 28

3.03 od godz. 8:30 do 9:00

Żywiec ulica Fabryczna budynek nr 1

3.03 od godz. 9:00 do 13:00 Żywiec ulica Bielów budynek nr 18, Armii Krajowej budynek nr 28

3.03 od godz. 13:00 do 13:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

