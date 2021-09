Gdzie nie będzie prądu w śląskim 3.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (3.09 11:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Bohaterów Warszawy 7

3.09 od godz. 0:03 do 14:00

Częstochowa

ul. Kaspra del Bufallo 166/168 (Zakopiańska dz.132 -ZK 13198)

3.09 od godz. 8:00 do 16:00

ul. Małopolska nr 61 oraz dz. nr 27/42( ZK 10914)

3.09 od godz. 8:00 do 17:00

Dąbrowie Górniczej, ulice: Ząbkowicka

3.09 od godz. 10:52 do 13:00

Gliwice

Gliwice Ostropa Osiedle Leśne

3.09 od godz. 7:19 do 12:45

Jaworzno

Jaworzno ul. Zwycięstwa od nr 12 do nr 56, od nr 17 do nr 63; ul. Poddane nr 1 i od nr 2 do nr 4, Szkoła Podstawowa nr 21 Kazimierza Wielkiego, ZK Kościół + Parafia, Maszt telefonii komórkowej

3.09 od godz. 7:30 do 14:30