Gdzie nie będzie prądu w śląskim 31.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (31.08 7:09) nie ma prądu w śląskim?

Mysłowice

Chełm Śląski ul. Błędów 10, ul. Boya-Żeleńskiego od nr 29 a do nr 41, od nr 30 do nr 52, ul. Chełmońskiego od nr 4 do nr 8, ZK BDJ/46/8813 - bez nr przy nr 6, ul. Juliusza Kossaka od nr 1 do nr 13, od nr 2 a do nr 16,16 A.

31.08 od godz. 7:00 do 15:00

powiat częstochowski

W miejscowości Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Rogaczew

31.08 od godz. 6:43 do 8:00

powiat myszkowski

Choroń, ul. Częstochowska od 1 do 29, ul. Poległych 1, ul. Wolności od 92 do 171, ul. Leśna od 1 do 7 i od 25 do 40, ul. Nowa, ul. Partyzantów od 36 do 72, ul. Krzywa, ul. Prosta, ul. Zielona od 3 do 17, ul. Koziegłowska od 1 do 20, ul. Ludowa 32. Dębowiec od 1 do 41, ul. Poległych od 3 do końca i Leśniczówka.

31.08 od godz. 7:00 do 10:00