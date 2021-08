Gdzie nie będzie prądu w śląskim 6.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (6.08 7:08) nie ma prądu w śląskim?

Katowice

Katowice: Szybowcowa, 1A, Mc Donald's, Górnośląska 40, 40A.

6.08 od godz. 7:00 do 11:00

Tychy

Tychy: Ulica Testowa, ogródki działkowe Wrzos.

od 5.08 godz. 9:00 do 6.08 godz. 17:00

powiat bielski

Pisarzowice ulica Kęcka. Brak zasilania na jednej fazie.

od 5.08 godz. 21:32 do 6.08 godz. 10:00

powiat raciborski

Racibórz: Tadeusza Kościuszki, 38.

6.08 od godz. 7:00 do 12:00

powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski: Pszowska, 302E.

6.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat zawierciański

Chlina Górna od 82 do 156

6.08 od godz. 3:23 do 13:00

Łazy ul. Jesionowa 7, 9

6.08 od godz. 7:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Dumna, Jaworowa, Kąty, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podleskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

Mazańcowice ul. Zielona, Miodowa, Spacerowa nr 749, 985, Dębowa,

10.08 od godz. 8:00 do 15:00