Gdzie nie będzie prądu w śląskim 8.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w śląskim 8.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w śląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (8.07 4:07) nie ma prądu w śląskim? powiat lubliniecki miejscowość Solarnia od 7.07 godz. 23:05 do 8.07 godz. 23:45 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Kolista od nr 105 e do 105 o,

13.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom Bytom: Bolesława Krupińskiego, od 9 do 13, 11 A, B, C, Piątka 17 A, Modrzewskiego 12.

8.07 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Harcerska, 1, 2, 3, 5, 7, Roweckiego 1, 2, 4, Młyn Szombierski 2, Przepompownia gazu.

9.07 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Generała Grota-Roweckiego, 1, 2, Hallera od 1 do 7 i od 2 do 6, Fitelberga 1-5, 2, Pawilon Handlowy.

12.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Władysława Broniewskiego, od 1 do 5 i od 2 do 4, Orzegowska od 13 do 31, Szkoła.

13.07 od godz. 8:30 do 13:00 Chorzów Chorzów: Siemianowicka, od 52 do 62, ul. Bożogrobców od 2 do 22.

9.07 od godz. 8:00 do 16:00 Chorzów: Słowików, 11, 13, od 10 do 64, ul. Główna 17 A.

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Stawowa - odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK-2143, 1472 i 1854, Konstytucji - odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-1019.

9.07 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Szparagowa dz. 229/4(ZK 14813), dz. 230/4 (ZK 8677)

ul. Szparagowa dz. 229/5(ZK 14772)

ul. Szparagowa nr 63A - odbiorca zasilany ze ZK 12835

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78a.

13.07 od godz. 8:00 do 13:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78b.

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrowa Górnicza ul. Północna nr 3, 10, Topolowa od nr 1 do nr 20, Bukowa od nr 1 do nr 23, od nr 2 do nr 14, Podłęknicka od nr 15 do nr 31, od nr 46 do nr 82, Bohomolca, Reja

14.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice Gliwice: Leśna, od 40 do 58.

8.07 od godz. 8:00 do 10:00 Gliwice: Czwartaków, 18.

9.07 od godz. 8:00 do 11:00 Gliwice: Ignacego Daszyńskiego, 440D, 440F, 440G, 442D, 442B.

13.07 od godz. 7:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Żwirki i Wigury, parzyste od nr 2 do nr 4c oraz ul. Wyzwolenia nr 120.

13.07 od godz. 7:00 do 14:00

Katowice Katowice: Zielonogórska, 5 a, 7 a.

8.07 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Rezedowa, od numeru 33 do numeru 33 E, od numeru 37 do numeru 37 E oraz numer 53.

8.07 od godz. 8:00 do 9:30 Katowice: Staromiejska, od 2 do 10, od 1 do 9, ul. Dyrekcyjna 7, 8, 9, 10, ul. Warszawska 3, 5.

9.07 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: gen. Zygmunta Waltera Jankego, od 262 do 218, od 221 do 273,

ul. Sobańskiego od 77 do 111, od 66 do 78,

ul. Żurawia 39, 40, 41, 42, 43, 44, 80, 86.

9.07 od godz. 7:00 do 10:00 Katowice: Polarna, od 2 do 18.

9.07 od godz. 7:30 do 10:30

Katowice: Wapienna, Cała ulica, ul. Lechicka od 2 do 22, od 1 do 13, ul. Zaułek - cała ulica.

9.07 od godz. 10:45 do 14:00

Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Pokoju, od 1 do 42, 44B, Rewolucjonistów.

13.07 od godz. 8:30 do 15:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: 1 Maja, 316, 318, 318A, 318B.

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rybnik Rybnik: Tkoczów, Stefana Żeromskiego, od nr 102, Hugona Kołłątaja, Brzeziny Miejskie, Świerklańska, od 113.

9.07 od godz. 8:30 do 14:00 Sosnowiec Sosnowiec, ul. Brata Alberta Garaże

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Kukułek Ogródki Działkowe

8.07 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul. Kukułek 58, 58A, ZK 2560, ZK 2921

9.07 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul. Niepodległości Garaże ZK 1889

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Tychy Tychy: Paproci, od nr 3 do nr 28, Skotnica, od nr 53 do nr 106, Beskidzka, 21 firma GIZO.

12.07 od godz. 7:00 do 15:00

Zabrze Zabrze: Grunwaldzka, od 21 do 89 i od 28 do 46, Tatarkiewicza od 1 do 5C.

8.07 od godz. 22:30 do 23:30 Zabrze: Pyskowicka, od 20 do 31.

9.07 od godz. 8:00 do 18:00 Zabrze: Jana Kowalczyka, -garaże.

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Jana Galla, od 1 do 21 i od 2 do 8, Opawska od 1 do 25 i od 2 do 14.

13.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bielski Rudzica ul. Szkolna od ul. Strumieńskiej do nr 444, Południowa, Słonecznikowa, Brzozowa,

8.07 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworze ulica Złota nr 1,

8.07 od godz. 8:00 do 16:00 Rudzica ul. Św. Franciszka do ul. Klubowej, Klubowa do ul. Jana Chrzciciela ,Kościelna ,Spółdzielcza,

8.07 od godz. 8:30 do 13:00

Buczkowice ulica Jaworowa budynek bez numeru zasilany ze złącza kablowego nr ZK8243

8.07 od godz. 9:00 do 15:00 Rudzica ul. Szkolna od nr 44 do nr 361, Sportowa, Widok od nr 426 do ul. Szkolnej, Rzemieślników 732,491,

9.07 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Wieś ulica Starowiejskich, Leśna, Modrzewiowa, Wczasowa.

12.07 od godz. 8:00 do 13:00 Rybarzowice ulica Graniczna budynek nr 26

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworze ul. Cisowa od ul. Dębowej do nr 94 i nr 1163 w Jasienicy, Wrzosowa od ul. Cisowej do nr 593, Maków od ul. Wrzosowej do nr 334, nr 683 i nr 7, Jasienica ul. ul. Ogrodowa od ul. Cisowej do nr 181 i nr 958,

12.07 od godz. 8:30 do 9:30

Biery nr 82, 107, Jasienica ul. Ogrodowa 62, 422, 857, 1386, 1535 i 59,

12.07 od godz. 8:30 do 14:00 Stara Wieś ulica Akacjowa, Wspólna.

12.07 od godz. 11:00 do 15:00 Jaworze ul. Cisowa od ul. Dębowej do nr 94 i nr 1163 w Jasienicy, Wrzosowa od ul. Cisowej do nr 593, Maków od ul. Wrzosowej do nr 334, nr 683 i nr 7, Jasienica ul. ul. Ogrodowa od ul. Cisowej do nr 181 i nr 958,

12.07 od godz. 13:00 do 14:00 Międzyrzecze Dolne ulica Tartaczna nr 113, 178, 298, ul. Ligocka nr 60, 63,

13.07 od godz. 8:30 do 17:30

Jaworze ul. Cisowa od ul. Dębowej do nr 94 i nr 1163 w Jasienicy, Wrzosowa od ul. Cisowej do nr 593, Maków od ul. Wrzosowej do nr 334, nr 683 i nr 7, Jasienica ul. ul. Ogrodowa od ul. Cisowej do nr 181 i nr 958,

13.07 od godz. 8:30 do 9:30

Biery nr 82, 107, Jasienica ul. Ogrodowa 62, 422, 857, 1386, 1535 i 59,

13.07 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworze ul. Cisowa od ul. Dębowej do nr 94 i nr 1163 w Jasienicy, Wrzosowa od ul. Cisowej do nr 593, Maków od ul. Wrzosowej do nr 334, nr 683 i nr 7, Jasienica ul. ul. Ogrodowa od ul. Cisowej do nr 181 i nr 958,

13.07 od godz. 13:00 do 14:00 Czaniec ulica Kościelna, Królewska, Kryształowa, Kłosowa, Kępa.

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Palmowa, 31, Poziomkowa, od 2 do 8.

12.07 od godz. 8:30 do 15:00 Lędziny: Zakole, 19 F , 19 H , 19 J , 19 K.

13.07 od godz. 7:00 do 15:00

Imielin ul. Zachęty od nr 18,18A, od nr 25 do nr 33, 33a; ul. Satelicka od nr 21 do nr 33,33a, od nr 23 do nr 38

14.07 od godz. 7:00 do 18:00 powiat będziński Rogoźnik ul. 1-go Maja od nr 20 do końca

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 Twardowice ul. Wolności od nr 29 do nr 50, Ogrodowa, OSP, Remiza

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rogoźnik - Zakłady Stomatologiczne - Hotele CPN, ZOZ, Osiedle Robotnicze Blok od 1 do nr 20, Domki od nr 4 do 13, Brzozowa –nowe osiedle, Kościuszki nr 218, 222, 224, 231, APTEKA, AGRO-SUR, DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ, SKLEPY

9.07 od godz. 9:00 do 12:00 Siewierz ul. Kielecka 30 - PAKSD.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00

Siewierz, ul. Przemysłowa 2 - REK., Siewierz ul. Podleśna - Promag., Siewierz ul. Dziewki 86A- Mechanic System., Siewierz ul. Kazimierzówka - LDH,, Firma Tranzit

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Rogoźnik ul. Brzozowa Odbiorcy zasilani z ZK 0244

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Czeladź ul. Miasta Auby 10.

14.07 od godz. 10:00 do 14:00 powiat cieszyński Istebna przysiółek Złoty Groń

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wisła ulica Czupel

8.07 od godz. 8:00 do 12:00 Zaborze ulica Świerkowa

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 Mnich ulica Świerkowa

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 Dębowiec ulica Kręta, Grabowa, Żniwna, Rajska, Polna 8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rudnik ulica Kręta 6,7,10,13,15 ;Grabowa 7,16,18; Słoneczna 23

8.07 od godz. 8:00 do 14:00

Goleszów ulica Żniwna, Żytnia 9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ogrodzona ulica Bażanowicka

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Koniaków przysłólek Kościanowice, Brzestowy,

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 Drogomyśl ulica Wierzbina, Spacerowa, Harcerska, Kwiatowa

9.07 od godz. 8:00 do 12:00 Drogomyśl ulica Wierzbina

9.07 od godz. 8:00 do 17:00 Cieszyn ulica Frysztacka 91, 91 B - G, 93B - E (firmy za torami)

9.07 od godz. 8:00 do 17:00 Godziszów ulica Pod Chełmem

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Istebna przysiółek Złoty Groń

12.07 od godz. 7:00 do 8:00 Istebna przysiółek Zaolzie

12.07 od godz. 7:00 do 16:00 Koniaków przysiółek Kosarzyska

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Istebna przysiółek Złoty Groń

12.07 od godz. 13:00 do 16:00

Bładnice Dolne

13.07 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszyn ulica Przykopa 33- 41, 44, 44A; AL. Łyska 15; plac parkingowy przy zbiegu ulic Schodowej i Przykopy 13.07 od godz. 8:00 do 14:00 Hażlach ulica Ogrodowa, Siewna, Młyńska 98 - 104, Rybacka 9 - 13

13.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ustroń ulica Bładnicka, Potokowa, Szeroka

13.07 od godz. 8:00 do 15:00 Brenna ulica Jatny, Modrzewiowa, Gazowników.

13.07 od godz. 8:00 do 14:00 Górki Wielkie ulica Pod Zebrzydkę, Jasna Długa

13.07 od godz. 9:00 do 15:00 Bładnice Dolne

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Bładnicka, Potokowa, Szeroka

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rudnik ulica Główna do nr 15 i 22, Nowa

14.07 od godz. 8:00 do 14:00

Goleszów ulica Kolejowa, Fabryczna, Cieszyńska 14.07 od godz. 10:00 do 13:00 Bażanowice ulica Folwarczna

14.07 od godz. 10:00 do 13:00 powiat częstochowski Wierzchowisko, ul. Długa od 1 do 67. Wola Kiedrzyńska, ul. Mała od 15 do 37

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kusięta Małe, od 231 do 294, Kusięta od 154 do 244 i od 307 do 389. Kusięta Duże, od 1 do 153.

12.07 od godz. 8:30 do 10:00

Olsztyn, ul. Łąkowa od 1 do 32, ul. Wolności od 50 do 62 i od 69 do 79, ul. Kolorowa od 31 do 39, ul. Olchowa, ul. Ogrodowa, ul Brata Alberta 73, ul. Kasztanowa od 3 do 7, ul. Magnoliowa, ul. Różana, ul. Fiołkowa, ul. Kościelna 10 i 11, ul. Karłowatej sosny, ul. Dębowa 40.

12.07 od godz. 8:30 do 12:00

Rędziny, ul. Cicha dz.62/26 do 62/30 i 64/34 do 64/38.

14.07 od godz. 8:00 do 15:00 Cielętniki, ul. Ogrodowa, ul. Sportowa, ul. Placowa, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki 2A, 9, i 10.

14.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gliwicki Chudów: Wolności, 5B.

9.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kleszczów: Wspólna, od 12 do 14, 22, 24, 27.

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Wąsosz Dolny, ul. Traugutta od 67 do 129 oraz 132 i 133.

8.07 od godz. 7:30 do 16:30 Kłobuck, ul. Śląska od 1 do 54, ul. Słowackiego od 26 do 28, ul. Kościuszki od 1 do 42, ul. Wieluńska od 35A do 46A, ul. Hutnicza od 2 do 4.

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kopiec ul. Selezjańska 9, ul. Parkowa od 73A od 88, Stacja paliw, Biała, ul. Strażacka od 121 do 156.

13.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Niegolewka, ul. Czarny Las od 17 do 22, Niegolewka od 16 do 21.

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Piłka, ul. Koszęcińska 8, 10, 12 i 14, ul. Wczasowa od 3 do 12.

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

Boronów ul. 3-go Maja od 37 do 105 i od 48 do 114, ul. Ks. Smołki od 1 do 8, ul. Nadrzeczna 2, 3, 4, 6 i 8a oraz od 5 do 19, ul. Młyńska 2, 3, 4, 6 i 8, ul. Szkolna 2, 3, 4 i od 5 do 13 oprócz 9, ul. Wolności od14 do 34 i od 25 do 45.

12.07 od godz. 8:30 do 12:00

Ligota Woźnicka, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Woźnicka.

13.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kamienica Śląska, ul. Częstochowska od 2 do 33, ul. Długa od 3 i 4 do końca, ul. Krótka, ul. Lubliniecka, ul. Mokra, ul. Podgórna od 1 do 10, ul. Polna, ul. Powstańców od 10a i 15 do końca.

13.07 od godz. 8:30 do 12:00 powiat mikołowski Orzesze: Modrzewiowa, od nr 20 do nr 53, Macierzanek, od nr 1 do nr 10

.

9.07 od godz. 7:00 do 17:00 Orzesze: Kolejowa, Powstańców, od 17 do 27 a, od 18 do 28 b.

12.07 od godz. 8:30 do 13:00 Orzesze: Bieni, Marksa, od 2 do 8, od 1 do 9, Powstańców, od 27 do 35, 30, 30a, 30 b, Stuska, od 1 do 8, Jaśkowicka, od 43 do 55 ,od 44 a do 54.

13.07 od godz. 8:30 do 13:00

powiat myszkowski Żarki Letnisko, ul. Jodłowa, ul. Wiejska od 34 do 48 i od 87 do 90, ul. Hrabiny Raczyńskiej od 39 do 88. 8.07 od godz. 8:30 do 14:30

Żarki, ul. Chopina od 1 do 16, ul. Myszkowska od 37 do 43, od 50 do 88, Stacja Autogazu, ul. Zielona od 1 do 17 i 22, ul. Słoneczna od 1 do 8, 10, 14, ul. Olszowa od 1 do 3, LZS, ul. Młyńska 1.

12.07 od godz. 8:00 do 18:00 powiat pszczyński Ćwiklice: Aleksandra Zawadzkiego, warsztat za budynkiem nr 67 [zasilany z ZK nr 76925].

9.07 od godz. 7:00 do 14:00 Golasowice: Sienkiewicza, od Nr 1 do 10, Nałkowskiej 2, Korczaka, Lipowa.

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 5 i Nr 7.

9.07 od godz. 8:00 do 11:00 Wola: Międzyrzecka, od nr 5 do nr 21 i od nr 24 do nr 36, Pszczyńska.

13.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat raciborski Jankowice: Wypoczynkowa, Raciborska, Od nr 1 do nr 60 poza nr 14 przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską, Leśna, Szkolna. od 8.07 godz. 8:00 do 9.07 godz. 15:00 Bojanów: Krzanowicka, Tylna, Powstańców Śląskich, Wiejska, Szkolna, Wojnowicka, 1, 4, Poprzeczna, Okrężna, Cicha, Bieńkowicka, Borucka, Polna.

9.07 od godz. 8:00 do 11:30 Górki Śląskie: Rudzka, od 6 do 10, Nowa, Ofiar Oświęcimskich, od nr 22 do 42 od nr 47 do nr 57.

12.07 od godz. 8:00 do 13:00 Siedliska: Młyńska, 4.

13.07 od godz. 7:00 do 13:00

powiat rybnicki Jankowice: Świerklańska, od nr 82 do nr 92, Kościelna, do nr 14.

8.07 od godz. 7:00 do 16:00 Raszczyce: Wąska, Górna, od 2 do 4 od 1b do 3, Rybnicka, od 1 do 7 do 2 do 12, Wiejska.

8.07 od godz. 7:00 do 13:00

Czerwionka-Leszczyny: Rymera, Plebiscytowa, do nr 13, Furgoła, 20, 22, 24, 41, Doktora Rostka, do nr 11, Księdza Hanuska, 14, 15, 16, 3 Maja, 11 do 26.

9.07 od godz. 7:30 do 11:00 powiat tarnogórski Tarnowskie Góry: Opatowicka, od 126 do 126F.

8.07 od godz. 8:00 do 16:00 Nakło Śląskie: Jutrzenka, place budowy, Szymborskiej place budowy.

9.07 od godz. 8:00 do 16:00 Ziemięcice: Wiejska, numery parzyste od 10 do 50, numery nieparzyste od 11 do 13, ul. Średnia od 4 do 10, ul. Łączna od 10 do 25.

12.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wodzisławski Wodzisław Śląski: Starowiejska, od Nr 9 do 28.

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 Podbucze: Wiejska, OD 20 i 21 do końca.

8.07 od godz. 8:30 do 13:00 Wodzisław Śląski: Mszańska, Od 6 do 24, Skrzyszów: Leśna, budynki od ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu.

9.07 od godz. 8:30 do 13:00 Lubomia: Adama Mickiewicza, 1, sklepy.

13.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat zawierciański Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich od 23 do 27 i od 40 do 50, ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Skalna.

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Cisowa od nr 54, 56 do nr 115, 280

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łazy ul. Fabryczna - Niegowonice Ujęcie Wody.

12.07 od godz. 9:30 do 16:00

Zawiercie ul. Dawna, Dobra, Lepsza, Wspólna, Żurawia, Szkolna od nr 1 do nr 52, Morelowa do 4A, Robotnicza, 11-go Listopada od nr 13 do nr 35, Kopernika od ulicy Porębskiej do ulicy Rolniczej, Porębska od ulicy Szkolnej do ulicy Kopernika

13.07 od godz. 7:00 do 15:00

Zawiercie ul. Owocowa, Czereśniowa od ulicy Dolnej do ulicy Cegielnianej, Wiśniowa od ulicy Dolnej do ulicy Czereśniowej, Wierczki od ulicy Źródlanej do nr 21, Widna od ulicy Czereśniowej do ulicy Cegielnianej, Słoneczna

13.07 od godz. 7:00 do 15:00 Zawiercie ul. Bzowska, Żabia od nr 112 do ulicy Bzowskiej, Malinowa

13.07 od godz. 9:00 do 16:00 Zawiercie ul. Cegielniana od ulicy Dolnej do ulicy Czereśniowej, Wierczki od nr 23 do nr 97, Stalowników, Widna od ulicy Cegielnianej do nr 21, Ciekawa, Wierczki Północ do nr 20

14.07 od godz. 7:00 do 15:00

Zawiercie ul. Ładna, Szczęśliwa, Spadowa, Pszenna

14.07 od godz. 7:00 do 15:00 powiat żywiecki Żywiec ulica Sobieskiego nr 6 przedszkole i nr 4A pasaż

8.07 od godz. 7:30 do 13:30 Żywiec ulica Sobieskiego nr 1A, 1, 5, 7, 15, 17, 21, 18, 8, 10, 12, 14, 16, Kościuszki nr 14, Zielona nr 8, 14, 12

8.07 od godz. 7:30 do 8:00 Rychwałd ulica Franciszkańska budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK7494 i ZK8972

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Sobieskiego nr 1A, 1, 5, 7, 15, 17, 21, 18, 8, 10, 12, 14, 16, Kościuszki nr 14, Zielona nr 8, 14, 12

8.07 od godz. 13:00 do 13:30 Radziechowy ulica Galiców, Wspólna od ulicy Galiców do ulicy Wiśniowej oraz przyległe

9.07 od godz. 8:00 do 9:00

Radziechowy ulica Stanowa nr 1620

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Radziechowy ulica Kasoni budynki nr 1613 i 1615 oraz budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK9389

9.07 od godz. 8:00 do 13:00

Łodygowice ulica Podzamcze nr 36 i 38

9.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka nr 78, stacja uzdatniania wody

9.07 od godz. 8:00 do 9:00 Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka nr 55, 57, 59, 76

9.07 od godz. 9:00 do 13:00 Złatna cała miejscowość

9.07 od godz. 9:00 do 10:00 Ujsoły ulica Kwiatowa, Kotrysów, Gminna, Beskidzka, Pułki od szkoły do ulicy Jasnej, Bustra

9.07 od godz. 9:00 do 10:00 Radziechowy ulica Galiców, Wspólna od ulicy Galiców do ulicy Wiśniowej oraz przyległe

9.07 od godz. 12:00 do 13:00

Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka nr 78, stacja uzdatniania wody

9.07 od godz. 13:00 do 14:00 Złatna cała miejscowość

9.07 od godz. 13:30 do 14:00 Ujsoły ulica Kwiatowa, Kotrysów, Gminna, Beskidzka, Pułki od szkoły do ulicy Jasnej, Bustra

9.07 od godz. 13:30 do 14:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska nr 18

12.07 od godz. 8:00 do 9:00 Żywiec ulica Sienkiewicza budynek nr 118, Krakowska budynek nr 2

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska od nr 5 do 23 i od nr 8 do 26

12.07 od godz. 9:00 do 15:00 Kocierz Moszczanicki ulica Bednarska nr 18

12.07 od godz. 14:00 do 15:00 Wieprz ulica Zielona, Wodna, Łąkowa, Figurów od ośrodka zdrowia do ulicy Solany

13.07 od godz. 8:00 do 10:00

Złatna przysiółek Ciapkówka

13.07 od godz. 9:00 do 15:00 Wieprz ulica Zielona, Wodna, Łąkowa, Figurów od ośrodka zdrowia do ulicy Solany

13.07 od godz. 13:00 do 14:00

Łodygowice ulica Bracka ostatni budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK5466

14.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka od numeru 99 do 105, osiedle Wysokie

14.07 od godz. 8:00 do 9:00 Kocierz Moszczanicki ulica Beskidzka od numeru 99 do 105, osiedle Wysokie

14.07 od godz. 14:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Wybór RPO. Do 6 razy sztuka?