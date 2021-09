Gdzie nie będzie prądu w śląskim 9.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (9.09 5:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Świętego Pawła i w okolicy

od 8.09 godz. 23:23 do 9.09 godz. 8:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Rolna od nr 27 i nr 30 do nr 49 i nr 50, Kosmiczna od nr 18 i 18a do nr 41 , Sportowa od nr 19 do nr 25,

9.09 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Opłotek nr 33

14.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4,

15.09 od godz. 8:00 do 8:30

Bielsko Biała ulica Sobieskiego nr 21, 33,

15.09 od godz. 8:30 do 14:30