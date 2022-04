Gdzie oglądać nocne niebo w Polsce? Tu zanieczyszczenie światłem jest najmniejsze JK

Zobaczcie, w jakich miejscach na terenie całej Polski najlepiej obserwować zjawiska astronomiczne. Gdzie najwyraźniej widać nocne niebo? Polecamy najlepsze lokalizacje do oglądania zaćmienia księżyca, spadających gwiazd oraz innych, spektakularnych zdarzeń na nieboskłonie. W tych miejscach niebo jest wolne od zanieczyszczenia światłem. Przejdź do galerii by sprawdzić, co to za miejsca.