Gdzie w woj. śląskim uderzy czwarta fala COVID-19? Sprawdź, które miejscowości w regionie są najbardziej narażone

Koronawirus wciąż nie odpuszcza. Część społeczeństwa była przekonana, że po uruchomieniu narodowego programu szczepień, zmniejszy on swój zasięg, a nawet przejdzie w stan hibernacji. Niestety SARS-CoV-2, jak każdy wirus mutuje. Wariant Delta Plus łączy w sobie znane dotychczas cechy odmian południowoafrykańskiej i indyjskiej. Jakie są szanse na to, że pandemia uderzy po raz czwarty?