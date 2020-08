Gdzie zagra Leo Messi? Ruch, Widzew, Legia, a może Naprzód Świbie? MEMY, ZDJĘCIA Messi zostanie teraz koszykarzem lub rugbistą?

Obecnie najwięcej mówi się o przenosinach Messiego do Manchesteru City. W internecie nie brakuje zdjęć traktujących odejście Argentyńczyka z Barcelony z przymrużeniem oka - na przykład do triathlonu, rugby, czy ligi NBA. Polscy kibice widzieliby gwiazdę Barcy m.in. w Ruchu Chorzów, Widzewie, Legii, Lechu, czy Jagiellonii Białystok.

⚽️ Ta wiadomość wstrząsnęła piłkarskim światem. Wielokrotny laureat Złotej Piłki Leo Messi ma odejść z FC Barcelona. Kibice podejrzewają, że trafi do Manchester City lub Interu Mediolan.

My postanowiliśmy przymierzyć wielką gwiazdę piłki nożnej do naszych klubów. Braliśmy pod uwagę także to, że przegrana 2:8 z FC Bayern München skłoni piłkarza do zmiany dyscypliny 🤪

👉 Waszym zdaniem, w której koszulce Leo wygląda najlepiej? Głosujcie za pomocą określonych reakcji:

👍 KP Warta Zawiercie

😲 LKS Źródło Kromołów

❤️ Aluron CMC Warta Zawiercie

😂 KS Viret CMC Zawiercie