Gemini Park Bielsko-Biała: powrót klientów po lockdownie. Ruch w galeriach jest spory. O tym zjawisku opowiada Krzysztof Brączek

Galerie handlowe od 4 maja działają w pełnym zakresie. Po 45 dniach lockdownu wreszcie znowu ruch w sklepach! Klienci wrócili na zakupy. Co ciekawe, jest ich tyle, co przed pandemią. O wielkim powrocie klientów do galerii handlowej opowiada Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała, na przykładzie swojej placówki.

Galerie handlowe znowu są czynne. Wielki powrót klientów Po 45 dniach lockdownu, klienci wrócili do galerii handlowych. Od 4 maja wznowiono działalność galerii. W Gemini Park Bielsko-Biała czynne jest prawie 120 sklepów i punktów usługowych. Czynne są m.in. sklepy z ubraniami, butami, elektroniką, meblami, wyposażeniem wnętrz, a także sklepy z ofertą dla dzieci, jubilerzy i perfumerie oraz sklepy sportowe. Gemini Park Bielsko-Biała zapowiada także otwarcie parku rekreacyjno - wypoczynkowego "W DECHE!" i parku linowego, które działają przy obiekcie. Powoli do otwarci szykują się także fitness cluby - BeFit w bielskim Gemini.

O powrocie klientów do galerii handlowej opowiada Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała. Klienci wrócili na zakupy?

Krzysztof Brączek: Patrząc na wyniki Gemini Park Bielsko-Biała za pierwszy tydzień po lockdownie, nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z pozytywnym trendem, który umacnia się. Pierwszy dzień luzowań obostrzeń przyniósł nam footfall wyższy aż o 11 proc. w stosunku do tego samego dnia w 2019 roku. Klientów było więc więcej niż przed pandemią! Tylko w pierwszym tygodniu po lockdownie, w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., powróciło na zakupy aż 93 proc. klientów. A to nie koniec dobrych wieści, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.

W stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku, a więc po zniesieniu pierwszego lockdownu, ruch w galerii był aż o 60 proc. wyższy. Dla porównania, jak podaje PRCH, na rynku ten wzrost wynosił 42%. Wyniki naszego obiektu był więc znacznie lepszy niż obserwowany w całej branży. Możemy więc powiedzieć śmiało, że i w Gemini Park mamy najlepszy wynik spośród wszystkich pierwszych tygodni handlu po kolejnych lockdownach.

Mamy więc do czynienia z prawdziwym „efektem odbicia” na rynku?

Tak i co równie ważne, ze stabilizacją tego zjawiska w kolejnym tygodniu. Mówiąc wprost – klienci wrócili! Na co wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim konsument spragniony był zakupów w galeriach. Lockdown trwał 45 dni, był 3-krotnie przedłużany i pogłębiany. To tworzyło atmosferę napięcia i wyczekiwania. Tym bardziej, że w sklepach zamrożone były wiosenne kolekcje, a pora roku się zmieniła. Nie bez znaczenia był także moment powrotu. Handel powrócił na starcie sezonu mid season sale, który przyniósł wysyp promocji. W przypadku Gemini Park procentował także inny czynnik. 100 proc. najemców, którzy mogli wznowić swoją działalność, już pierwszego dnia otworzyło swoje lokale. Oferta więc już od pierwszego dnia była kompletna, a same sklepy zatowarowane. Klienci nie poczuli się więc rozczarowani.

Kluczowa dla odrodzenia się handlu była chyba także ogólna atmosfera panująca po decyzji władz?

Owszem. Ważne jest to, że wraz z decyzją o odmrożeniu handlu, przyszły decyzje o odmrożeniu pozostałych segmentów gospodarki, w tym kluczowego dla Gemini Park życia społecznego i turystyki. Fakt, że będzie można znów organizować imprezy rodzinne, w tym komunie i wesela sprzyja zakupom okazjonalnym. Z kolei powrót turystyki, zachęca klientów do zakupów związanych z podróżami i rekreacją. W naszym przypadku jest jeszcze jeden element. Działając w regionie mocno turystycznym, jakim jest Podbeskidzie, stajemy się także beneficjentem powrotu turystów do tego regionu. Wielu z odwiedzających np. Bielsko-Biała, Wisłę, Szczyrk czy Ustroń, wpada do nas przy okazji na większe zakupy.

[polecane]4774584,21586457,21573363,21583467;1;Zobacz koniecznie[/polecane]

Sam handel czekają jeszcze kolejne bodźce?

Przed nami otwarcie kina Cinema City, fitness clubu BeFit, a także wznowienie działalności parku rekreacyjno-rozrywkowego „W DECHE!” oraz parku linowego. Analizują dane statystyczne, widzimy, że tylko te 4 miejsca mogą zwiększyć ruch w obiekcie o ponad 20 proc. Wracają też lokale gastronomiczne i to w dwóch odsłonach. 15 maja ruszają ogródki gastronomiczne. Postanowiliśmy wspólnie z naszymi najemcami zorganizować taką strefę dla klientów na placu przed wejściem do centrum handlowego oraz na antresoli wzdłuż parku „W DECHE!”. Od 28 maja z kolei będziemy mogli już usiąść w samej restauracji w wewnątrz. Tego dnia otworzymy także największy w regionie food court.