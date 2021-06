GEOsfera zakwitła na wiosnę. To spokojne i popularne miejsce na odpoczynek w Jaworznie

Pełna wiosna zagościła w GEOsferze. Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej w Jaworznie znajduje się na terenie starego kamieniołomu wapieni Sadowa Góra. To piękne miejsce, które jest popularne na spacery oraz do odpoczynku. Na terenie ośrodka znajdziemy budynek z różnymi eksponatami odkrytymi w tym miejscu, popularną tężnie solankową, która powstała w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego czy plac zabaw dla najmłodszych.

W ciepłe miesiące aż do późnych godzin wieczornych napotkamy tutaj ludzi. Jedni odpoczywają, drudzy podziwiają przyrodę. Czasem przejedzie jakiś rowerzysta lub przejdzie osoba z kijkami do nordic walking . Najwięcej osób gromadzi się jednak przy tężni solankowej. Jaworznianie i goście z okolicznych miast odpoczywają wdychając zdrowotną solankę. Dzieci natomiast często szaleją na pobliskim placu zabaw. Odbywa się tutaj także wiele wydarzeń i imprez. W ubiegły weekend mogliśmy wziąć udział w rodzinnej grze terenowej z okazji Dnia Dziecka. Na terenie ośrodka stanęły także budki, w których możemy kupić np. gofra czy lody.

W GEOsferze możemy także wynająć odpłatnie stanowisko do grillowania, by spotkać się ze znajomymi i zjeść coś pysznego. Musimy dokonać rezerwacji przez telefon pod numerem 518 302 011 lub przez e-mail: geosfera@um.jaworzno.pl. Rezerwacje możemy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Udostępnione miejsc do grillowania kosztują od 10 do 30 zł za godzinę netto, wszystko zależy od lokalizacji.