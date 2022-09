Gerard Cieślik będzie witał gości Stadionu Śląskiego. Odsłonięto pomnik legendarnego piłkarza ZDJĘCIA

Gerard Cieślik będzie witał gości Stadionu Śląskiego. Odsłonięto pomnik legendarnego piłkarza

Przed Stadionem Śląskim w Chorzowie odsłonięto pomnik Gerarda Cieślika. Piłkarz złotymi zgłoskami zapisał się w historii tego obiektu najpierw razem z kolegami z drużyny Ruchu Chorzów pomagając w czynie społecznym w jego budowie, a później strzelając dwa gole w pamiętnym meczu ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku wygranym przez reprezentację Polski 2:1 i przyczyniając się do powstania legendy Kotła Czarownic.

- Dziś na topie jest Robert Lewandowski, ale pamiętajmy, że Lewandowskim tamtych czasów był Gerard Cieślik. Mecz z ZSRR przeszedł do legendy. To było wyjątkowe spotkanie obserwowane z trybun przez 100 tysięcy ludzi, w którym ten syn śląskiej ziemi strzelił dwie bramki dając nam wszystkim powód do dumy z pokonania takiego rywala. Województwo śląskie postanowiło uhonorować Cieśllika, który z pewnością zasłużył na to, by znaleźć się w tym wyjątkowym miejscu. To pierwszy pomnik śląskiego sportowca na Stadionie Śląskim, ale nie ostatni - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.