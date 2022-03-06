Герої з народу: кого варто боятися російському військовому. Bohaterowie z ludu: kogo powinien się bać rosyjski żołnierz

Росія розраховувала швидко взяти нас силою та страхом, ось тут і стався прорахунок! Бліцкриг – не вдався. Адже сила духу та безстрашність українців стали справжнім непрохідним щитом для недолугого ворога. Кожного дня з різних інформаційних каналів ми дізнаємося про неймовірну сміливість і звитягу українських захисників у Києві, Харкові, Маріуполі, Херсоні, Бучі, Охтирці, Мелітополі та інших містах. Захищаючи Вітчизну, цей небачений героїзм проявляють військові Збройних сил України та Територіальна оборона. Але найбільш шокуючими стали дії звичайного мирного населення.
Мужністю наших людей у російсько – українській війні вражені навіть світові експерти та журналісти. Світова спільнота вперше бачить докази того, що танк, при великому бажанні, можна зупинити і голіруч! В такі моменти здається, що для українця не має абсолютно нічого неможливого. Коли це стосується твоєї держави, її цілісності та незалежності – страх зникає, а йому на зміну приходять рішучі дії!
Так, в місті Буча Київської області місцеві жителі кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль «Молотова». Техніка палала відмінно! Беззбройні громадяни «голими руками» зупиняли російські танки у місті Городня. Жителі заблокували рух військової техніки в бік обласного центру. В результаті ворожі сили розвернулися і поїхали в бік села Сеньківки, звідки, власне, і прибули. «Гуртом і батька бити легше», - так кажуть в українському народі та наші співвітчизники й поодиноко здатні на подвиги! Варто пригадати чоловіка з Бердянська, який голіруч переніс міну в лісопосадку або ж героїчні дії двох залізничників з Сумської області. Руслан Аристархов та Артем Кисельов зуміли обдурити ворога, направивши його в глухий кут, а коли БТР застряг, чоловіки повалили окупантів на землю і здали теробороні.
Герої серед нас, їх тисячі! Прості українці змушують рашистів тремтіти від страху. Наші «маленькі» люди творять велику історію! Відчутна перевага України в свідомості її громадян, що відступати нікуди, лише боротись далі! Доки російські військові навіть не до кінця розуміють куди потрапили та за що воюють, наше військо та народ точно знають, що сьогодні ми боремося за нашу незалежність та свободу, за право бути вільними людьми на своїй землі, цілісній та суверенній. Тому нам – Перемога, а Смерть – ворогам!
Kateryna Yakovleva
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Polacy jednoczą się w słusznej sprawie