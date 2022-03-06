Герої з народу: кого варто боятися російському військовому. Bohaterowie z ludu: kogo powinien się bać rosyjski żołnierz

Росія розраховувала швидко взяти нас силою та страхом, ось тут і стався прорахунок! Бліцкриг – не вдався. Адже сила духу та безстрашність українців стали справжнім непрохідним щитом для недолугого ворога. Кожного дня з різних інформаційних каналів ми дізнаємося про неймовірну сміливість і звитягу українських захисників у Києві, Харкові, Маріуполі, Херсоні, Бучі, Охтирці, Мелітополі та інших містах. Захищаючи Вітчизну, цей небачений героїзм проявляють військові Збройних сил України та Територіальна оборона. Але найбільш шокуючими стали дії звичайного мирного населення.

Мужністю наших людей у російсько – українській війні вражені навіть світові експерти та журналісти. Світова спільнота вперше бачить докази того, що танк, при великому бажанні, можна зупинити і голіруч! В такі моменти здається, що для українця не має абсолютно нічого неможливого. Коли це стосується твоєї держави, її цілісності та незалежності – страх зникає, а йому на зміну приходять рішучі дії!