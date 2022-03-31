Героїчна постава Володимира Зеленського. Prezydent Ukrainy – Włodzimierz Zeleńskiy (biografia, fakty, polityka)

Дійсно, сьогодні український народ, під чітким керівництвом головнокомандуючого країною та ЗСУ – президентом Володимиром Зеленським, творить нову сторінку історії своє вільної і незалежної країни. Діючи разом, синхронно і чітко, як один механізм ми впевнено йдемо до перемоги і реалізації поставлених цілей. Тепер, цілий світ назавжди запам'ятає силу і міць українського духу, ми довели кожному -„Козацькому роду – нема переводу!”. Ключовою постаттю України являється президент Володимир Зеленський. Після рішучих дій і реалізації ефективної оборони від агресора, Зеленський постав перед своїм народом з нової сторони. Не секрет, що великий відсоток громадян України та світових лідерів, були скептично налаштовані відносно ефективності президенства, після його перемоги у 2019 році. Натомість, з початком війни, Володимир Зеленський постав у новому світлі, світлі сміливого, мотивуючого, рішучого і харизматичного лідера. У Мережі захоплюються мужністю президента України, який разом з армією та підтримкою міжнародних партнерів відстоює нашу землю та незалежність. Президент України – Володимир Зеленський став однією з ключових постатей історії сучасності. Своєю героїчною позицією він не тільки підтримує дух кожного українця, але і показує цілому світові хто насправді вони – вільні і сильні люди. Варто ближче познайомитися з його постаттю. Народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Громадянин України. Проживає в Україні, зокрема протягом останніх десяти років до дня виборів. Освіта вища. У 1995-2000 рр. навчався у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста. Засновник ГО «Молодіжний центр «Ліга сміху». На виборних посадах не перебував. У творчому доробку має 10 повнометражних ігрових фільмів. Володар понад 30 нагород Національної телевізійної премії України «Телетріумф». Є також володарем премій і лауреатом багатьох міжнародних кіно-, телефестивалів і медіафорумів. Зіграв головну роль у серіалі «Слуга народу», який став лауреатом міжнародної кінопремії WorldFest Remi Award (США, 2016) та потрапив до четвірки фіналістів у категорії комедійних фільмів на Seoul International Drama Awards (Південна Корея). Від самого початку бойових дій на Донбасі разом зі студією «Квартал 95» допомагав армії. Актори передавали бійцям кошти, техніку, відвідували з концертами передову та різні військові частини. Одружений. Дружина – Олена Володимирівна Зеленська. Має дочку Олександру та сина Кирила. 21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави.

«Трамп намагався підкупити його, щоб шантажувати Байдена. Путін гопнічно буллив, щоб він здав країну. США запропонували евакуювати, але він сказав, що „це війна і йому потрібна амуніція, а не втеча“. Політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями. Путін ще не усвідомив, як він, який ховається в бункері й боявся підійти до власних громадян без юрби охоронців, виглядає зараз на тлі Зеленського». Так висловився про президента України Михайло Ходорковський — російський підприємець, громадський та політичний діяч.

Окрім чіткого координування ЗСУ, Президент активно і успішного веде інформаційну політику держави та дбає про безпосередню комунікацію зі ЗМІ. Ось зовсім недавно йому вдалося поспілкуватися з російськими журналістами та представити їм українську правду і реалії війни. Зеленський розповів про :

Маріуполь заблокований російськими військовими, замінований порт. Гуманітарна катастрофа в місті, бо гуманітарні конвої не можуть заїхати — росіяни обстрілюють вантажі, водіїв вбивають. Водночас всередині міста залишаються наші військові. Українська сторона просила росіян дозволити вивезти трупи. "Нам не дали вивезти ні трупи, ні поранених, нікого", — сказав Зеленський. Тіла і російських військових, і українців лежать на вулицях.

Про загиблих та полонених росіян. Є списки полонених, усі списки є і в російської сторони, бо сторони звертались одна до одної щодо обміну. Необов'язково чекати кінця війни, і "збирати" полонених — я за те, щоб обмін відбувся зараз, тих, кого є. Щодо загиблих — "ми хочемо їх передати, ми не хочемо тримати трупи". "Я не впевнений, що їм (російській делегації) потрібні ці списки". "Це страшно. Коли є таке ставлення до своїх — яке тоді ставлення до інших".

Про ставлення до росіян. Ставлення погіршилося у всього населення. Безповоротно. У 2014-му було сподівання, що це закінчиться. Тепер, за цей місяць відбувся глобальний, історичний, культурний розкол. Світовий. Це не війна. Я вважаю, що це все набагато гірше. Сталось розчарування, яке перейшло в ненависть.

Мовне питання. Найгірше російській мові зробив Володимир Путін. Люди будуть соромитись говорити російською.

"Денацифікація та демілітаризація". Ми взагалі не обговорюємо це (на переговорах України та РФ). Я сказав, що ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію" і якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі.

Про "паралельні" переговори. Усі ці роки і українська, і російська сторони, особливо і бізнес, і журналістика, і культурні діячі — вони постійно шукали ті чи інші виходи. Достукатися до Росії було неможливо. Сигнали ідуть від різних груп, зокрема є росіяни, які непублічно допомагають ЗСУ.

Про миротворців НАТО та озброєння. Ідея Польщі — вводити в Україну миротворчі сили. Я поки що не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібен заморожений конфлікт на території нашої держави, це я на зустрічі з польськими колегами пояснив. Щодо зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ із держсекретарем Блінкеном — номер один питання було щодо озброєння. Деталі не готові говорити.

Про нібито план силового вторгнення на Донбасі (що Росія позиціонує, як привід для наступу в якості "упереджувального" удару). Документи, які показує РФ — фейки. Зокрема, документ, де написано В. А. Зеленський (Зеленський — по-батькові Олександрович).

Нейтралітет та без'ядерний статус: Ми готові на нього йти. Цей пункт — пункт гарантій безпеки для України. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана... Вона обов'язково має бути ратифікована парламентами країн-гарантів. І обов'язково має бути референдум в Україні.

Про моряків на острові Зміїний. Частина загинула, частина в полоні була. Їх обміняли, ми зробили два обміни. Ті хто загинув — вони для нас герої.