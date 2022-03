Gigantyczna awaria na kolei! To nie cyberatak. Dostawca systemu przyznaje się do błędu Barbara Kubica-Kasperzec

Od 4 rano trwa awaria sterowania ruchem kolejowym w Polsce. Są bardzo duże utrudnienia w kursowaniu pociągów, niektóre pociągi są dowoływane, inne kursują zmienionymi trasami. Kolejowa spółka prosi nawet pasażerów - o ile to możliwe - o rezygnację z podróży. Spółka Alstom, dostawca systemu w specjalnym oświadczeniu przyznaje się do błędu. To nie był cyberatak. Około godziny 11 przywrócono ruch z wykorzystaniem urządzeń m.in. w LCS Działdowo, Ciechanów, Gdynia, Tczew.