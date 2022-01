Gigantyczna koronka koniakowska, która pojedzie na Expo do Dubaju, już gotowa. Ma ponad 5 metrów i waży przeszło 5 kg

Prezentacja największej w Polsce serwet, która poleci na Expo 2020 (wystawa była zaplanowana od 20 października 2020 do 10 kwietnia 2021 roku, ale ze względu na pandemię przesunięto ją na okres od 1 października 2021 do 31 marca 2022 r.) odbyła się w istebniańskim kurorcie Złoty Groń Resort & Spa. Wzięli w niej udział m.in wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża i członek zarządu województwa Beata Białowąs.

Gigantyczna serweta to efekt misternej i mozolnej pracy kilku koniakowskich koronczarek, m.in. Zuzanny Ptak oraz jej córek i wnuczki - Danuty Juroszek, Wiesławy Juroszek i Anny Juroszek. Wykonanie oszałamia, ale nie ma się co dziwić, bo koniakowskie koronczarki przygotowują się do Expo w Dubaju już od dłuższego czasu, dokładnie od trzech lat.