Gigantyczne kolejki do szczepienia przeciw Covid-19 w Parku Śląskim. 2,5 tys. dawek wystarczy? Akcja Szczepimy się na majówkę

Szczepienia na koronawirusa w Parku Śląskim

Osoby, które są w grupie wiekowej uprawnionej do szczepień i posiadające już e-skierowanie mogą w godzinach od 8. do 18. bez rejestracji przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Do południa zaszczepionych zostało około 1 tys. osób.

To niesamowita okazja pod warunkiem, że jesteście gotowi odstać w gigantycznej kolejce. Od wczesnych godzin porannych w sobotę dojazd do punktu szczepień w Parku Ślaskim jest utrudniony, a samochody zablokowały ul. Chorzowską. Prawdziwe tłumy oczekują już w kolejce do szczepień - kolejka ma kilkaset metrów długości. Aktualnie na przyjęcie dawki czeka parę tysięcy ludzi.