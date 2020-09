GIS wycofał produkty spożywcze ze sklepów. Nie jedzcie ich! Są szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźcie, czy ich nie macie w domach

Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne pilne decyzje dotyczące wycofania ze sklepów żywności szkodliwej dla zdrowia. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki. Ale nie tylko. Produkty wycofane to także suplementy, czy produkty codziennego użytku, które mają kontakt ze skórą. Zobaczcie najnowsze wyniki kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Instytut wydaje pilne decyzje - wycofuje produkty ze sprzedaży w sklepach z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Nie wolno ich kupować, bo szkodzą zdrowiu! Kto kupił, powinien je zwrócić do sklepu. Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli w ciągu ostatnich miesięcy wycofał szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki, bowiem nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zobacz ostrzeżenia GIS - które produkty mogą być szkodliwe?