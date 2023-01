GK Murapol mocne filary biznesowe zapewniły stabilny rozwój – deweloper utrzymuje wyniki sprzedaży detalicznej rok do roku Materiał informacyjny

• Stabilna sprzedaż do klientów detalicznych (umowy deweloperskie i przedwstępne) – potwierdzona mocną pozycją w branży poprzez powtórzenie wyniku z ubiegłego roku. W całym 2022 roku Grupa sprzedała bowiem klientom detalicznym 2 783 lokale, co stanowi prawie 100% wyniku r/r. • Kontynuacja wsparcia kompetencyjnego i owocnej współpracy z wiodącym inwestorem, globalnym funduszem ARES w komplementarnym sektorze PRS – sprzedaż 664 lokali w formule design&build oraz 688 przekazań w tym segmencie. • Łączna sprzedaż w 2022 roku przez Grupę Murapol wyniosła zatem 3 447 lokali mieszkalnych (klienci detaliczni i PRS). • Konsekwencja w sprawdzonej strategii biznesowej – kompaktowe i nowoczesne mieszkania w najszerszym segmencie rynku, przystępnym cenowo, ogólnopolski charakter działalności (oferta mieszkaniowa w 15 miastach w 2022) oraz pionowo zintegrowany model biznesowy. • Duży i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę blisko 19,3 tys. lokali. • Przekazania roczne kluczy (klienci detaliczni i PRS) na poziomie łącznie 3 341 lokali mieszkalnych. • Grupa Murapol w całym 2022 roku wprowadziła do oferty 2 631 nowych mieszkań w 10 miastach w Polsce.