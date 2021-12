GKS Bełchatów - Ruch Chorzów 2:1. Porażka w ostatnim meczu w tym roku po golu w ostatniej akcji meczu

Piłkarze Ruchu zakończyli 2021 rok niespodziewaną przegraną w Bełchatowie. To była czwarta porażka Niebieskich po awansie do eWinner 2. Ligi.

Chorzowianie w końcówce rundy byli cieniem drużyny z początku sezonu. Na Cichej wszyscy marzyli o tym, by te rozgrywki już się skończyły, ale nikt nie spodziewał się, że z ostatniego w tym roku wyjazdu wrócą z pustymi rękami.

Niedzielny mecz toczył się na zaśnieżonym boisku. Gospodarze objęli prowadzenie po godzinie gry, gdy po centrze z rzutu wolnego piłkę do siatki z bliska wepchnął Dawid Flaszka. Chorzowianie starali się odrobić straty i udało im się to w 84 minucie. Po podaniu Piotra Kwaśniewskiego ładnym strzałem do wyrównania doprowadził Daniel Szczepan.