GKS Jastrzębie – GKS Tychy 0:1 LIVE, ONLINE, GDZIE OGLĄDAĆ? Czy tyszanie wywiozą w końcu z Jastrzębia trzy punkty?

W 27. serii gier Fortuna 1. ligi na boisku w Jastrzębiu dojdzie do kolejnego górniczego starcia. GKS Jastrzębie, który na zapleczu Ekstraklasy nie przegrał jeszcze u siebie z GKS-em Tychy zmierzy się u siebie z tyszanami. Czy podopieczni trenera Artura Derbina wygrają w końcu przy Harcerskiej? Początek czwartkowego meczu o godzinie 17:40. Transmisja na dziennikzachodni.pl

GKS Jastrzębie – GKS Tychy. Czy tyszanie wywiozą w końcu z Jastrzębia trzy punkty?

GKS Jastrzębie – GKS Tychy GDZIE OGLĄDAĆ?

GKS Jastrzębie – GKS Tychy LIVE

Niepokonany od dwóch spotkań, a jednocześnie nie znający smaku wygranej od sześciu kolejnych meczów GKS Jastrzębie w swojej czwartej z rzędu rywalizacji domowej napotkał na swojej drodze następnego wymagającego przeciwnika. Tym razem obiekt przy Harcerskiej będzie gospodarzem starcia jastrzębian z innym górniczym zespołem ze Śląska – GKS-em Tychy.W pierwszym w tym sezonie meczu obu drużyn lepsi byli tyszanie. Podopieczni trenera Artura Derbina na własnym obiekcie pokonali przyjezdnych z Jastrzębia (3:1). Spotkanie oprócz efektownych trafień jak choćby to honorowe dla gości, Daniela Rumina, odznaczyło się również błędami arbitra przy bramkach dla gospodarzy.Wraz z rewanżowym pojedynkiem w Jastrzębiu, goście z Tychów staną przed trzecią okazją do pierwszego wywalczenia na stadionie ekipy jastrzębian kompletu punktów.Do tej pory wszystkie starcia na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu kończyły się albo zwycięstwem GKS-u Jastrzębie albo podziałem punktów. Również teraz podopiecznych trenera Łukasza Włodarka nie można jednak przedwcześnie skreślać. W dwóch ostatnich pojedynkach domowych jastrzębianie zatrzymali kolejno: wicelidera oraz lidera tabeli Fortuna 1. ligi.Nigdy wcześniej tyszanie przed meczem przy Harcerskiej nie mieli jednak aż takiej przewagi punktowej nad GKS-em z Jastrzębia i nie znajdowali się tyle pozycji w lidze nad tym właśnie rywalem.Obrońca tyszan, Kamil Szymura, który zanim przeszedł na Edukacji występował w GKS-ie Jastrzębia przestrzega. - Czeka nas trudne spotkanie – uważa Szymura. - Jest to zespół walczący, z nożem na gardle. Na pewno nie można im odebrać umiejętności piłkarskich – mówi defensor.Na dzień przed derbami z GKS-em Tychy, jastrzębianie poinformowali, że szkoleniowcem drużyny do końca sezonu pozostanie Łukasz Włodarek. Trener, który miał być tylko opcją tymczasową po zwolnieniu Pawła Ściebury jeszcze ze swoimi podopiecznymi nie miał okazji świętować zwycięstwa. Może to zmieni się po derbach z tyszanami?Zaplanowana na czwartek rywalizacja jastrzębian z tyszanami będzie jedynym meczem Fortuna 1. ligi rozgrywanym tego dnia. Transmisję ze spotkania w Jastrzębiu przeprowadzi posiadająca prawa telewizyjne stacja Polsat, na kanale Polsat Sport. Relacja LIVE będzie także dostępna TUTAJ, na stronie dziennikzachodni.plPoczątek czwartkowego meczu GKS-ów o godzinie 17:40 na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Harcerskiej 14b. Sędzią głównym górniczego starcia będzie Sebastian Krasny z Krakowa.