GKS Jastrzębie - GKS Tychy WYNIK Zdegradowani jastrzębianie odwrócili losy śląskich derbów!

Zdegradowany do II ligi GKS Jastrzębie w ostatnim spotkaniu na swoim stadionie zagrał z GKS-em Tychy, który przed sezonem miał aspiracje do awansu, a przynajmniej do gry w barażach o PKO Ekstraklasę. Po 32. kolejkach tyszanie mieli trzy punkty straty do szóstego miejsca. Aby zachować resztki nadziei konieczna była wygrana z ostatnią drużyną w tabeli.