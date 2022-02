GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź 1:1 ZDJĘCIA KIBICÓW Wymagający dla fanów mecz przy Harcerskiej

GKS Jastrzębie - ŁKS Łódź 1:1. Wymagający dla fanów mecz przy Harcerskiej

Pełna mobilizacja panowała wśród kibiców GKS-u Jastrzębie przed pierwszym meczem wiosny sezonu 2021/22 w Fortuna 1. lidze. Do bycia 12-tym zawodnikiem podopiecznych trenera Grzegorza Kurdziela zachęcał sam klub, który uruchomił akcję #CzasPróby.

Nawiązał tym samym do do sportowo najbardziej wymagającego stojącego przez jastrzębianami w ich najnowszej historii występów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Fanów GKS-u do zakupu karnetów i przychodzenia na Harcerską namawiali też byli piłkarze ekipy z Jastrzębia, Maciej Małkowski, czy Mariusz Miąsko.

Mecz z ŁKS-em na trybuny Stadionu Miejskiego w Jastrzębiu przyciągnął wielu z nich. Na kilkadziesiąt minut przed meczem w kolejce do bramy jastrzębskiego obiektu stało całe mnóstwo fanów. Opuszczali go zadowoleni z wywalczonego punktu.

