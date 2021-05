GKS Jastrzębie - Miedź Legnica 1:2 ZDJĘCIA, RELACJA Trener Skrobacz wrócił do Jastrzębia i pokonał GKS

Dodatkowy czas przed meczem z legniczanami starał się wykorzystać obecny trener drużyny z Harcerskiej, Łukasz Włodarek, którego do sztabu szkoleniowego GKS-u włączał sam Skrobacz.

Blisko rok przyszło czekać piłkarzom GKS-u Jastrzębie, by na własnym obiekcie podjąć byłego trenera Jarosława Skrobacza. Szkoleniowiec, który przyniósł GKS-owi w ostatnich latach najwięcej chwały przybył do Jastrzębia ze swoją nową drużyną, Miedzią Legnica.

Tuż przed przerwą ponownie przewagę mogli zyskać jastrzębianie. W roli głównej znów wystąpił Rumin, który wygrał pojedynek główkowy z Danim Pinillosem i trafił w słupek. Bramki i tak, by nie było, bo sędziowie wskazali, że najlepszy strzelec miejscowych faulował.

W starciu ucznia z mistrzem szybko szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na korzyść tego pierwszego. Już w 5. minucie gospodarze wysunęli się na prowadzenie. Po rzucie wolnym dla GKS-u pod polem karnym Miedzi został Daniel Rumin. Wybita przez gości piłka wróciła do jego nóg. Napastnik urwał się obrońcom, stanął sam na sam z bramkarzem i pokonał Pawła Lenarcika.

Dwie szanse na zripostowanie okazji GKS-u, ale już po zmianie stron mieli goście. Kamil Zapolnik strzelił jednak wprost do koszyczka Drazika, a Paweł Tupaj przeniósł piłkę nad bramką. Kolejnej sytuacji nie wykorzystał też Roman.

Przeważająca Miedź dopięła swego w 80. minucie spotkania. Koronkowa akcja na lewym skrzydle zakończyła się golem Pawła Zielińskiego. W końcówce trener Włodarek wpuścił do ataku... obrońcę, Michała Bojdysa. Wysoki zawodnik nie miał jednak ani jednej okazji, by doprowadzić do wyrównania.

GKS Jastrzębie – Miedź Legnica 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Daniel Rumin (5) 1:1 Joan Roman (25) 1:2 Paweł Zieliński (81)

Żółte kartki: Feruga, Ali, Mróz - Matuszek

GKS: Drazik – Kulawiak, Komor, Szcześniak, Witkowski(83.Słodowy), Zejdler(83.Bojdys), Ali, Mróz, Feruga(59.Apolinarski), Jadach(76.Szczęch), Rumin. Trener: Łukasz Włodarek

Miedź: Lenarcik – Zieliński, Biernat, Pinillos, Mijusković, Tupaj, Matuszek, Roman(72.Garuch), Tront, Drzazga(87.Makuch), Zapolnik(72.Bednarski). Trener: Jarosław Skrobacz