GKS Jastrzębie - Miedź Legnica LIVE, ONLINE, GDZIE OGLĄDAĆ? Uczeń kontra mistrz

W zaległym meczu 25. kolejki Fortuna 1. ligi piłkarze GKS-u Jastrzębie zmierzą się na własnym stadionie z Miedzią Legnica. Dla trenera rywali jastrzębian Jarosława Skrobacza będzie to powrót na stare śmieci. Początek spotkania w Jastrzębiu o godzinie 17:40. Transmisja na dziennikzachodni.pl

Kończy się seria domowych spotkań piłkarzy GKS-u Jastrzębie. Jastrzębianie, którzy jesienią ze względu na wymianę murawy na podgrzewaną nie mogli grać meczów przy Harcerskiej wyrównali już rachunki z rywalami.W ostatnim z sześciu z rzędu spotkań u siebie podopieczni trenera Łukasza Włodarka podejmą Miedź Legnica. Z ekipą z Dolnego Śląska piłkarze z Jastrzębia mieli grać już wcześniej, ale z uwagi na wykrycie w zespole legniczan przypadków koronawirusa, musiał on zostać przełożony na inny termin.Spotkanie jastrzębian z Miedzią będzie dla gospodarzy wyjątkowe. Po raz pierwszy od blisko roku na Harcerską przyjedzie były trener GKS-u, Jarosław Skrobacz.Trener, który z jastrzębianami święcił największe od lat sukcesy – wprowadził ich do II, a potem do I ligi – w której zajął najwyższe od trzech dekad piąte miejsce, widząc marazm w drużynie w czerwcu 2020 roku zdecydował się nie podpisywać nowej umowy z GKS-em.Zastąpił go Paweł Ściebura, którego dziś w klubie już nie ma. Na ławce trenerskiej ekipy z Jastrzębia zasiada za to człowiek... Jarosława Skrobacza. To właśnie on poprosił, by do sztabu szkoleniowego włączono trenera Łukasza Włodarka, który dziś pełni funkcję pierwszego szkoleniowca GKS-u i pozostanie na tym stanowisku przynajmniej do końca sezonu.W poprzedniej kolejce jastrzębianie odnieśli pierwsze od niecałych dwóch miesięcy zwycięstwo. Jastrzębianie okazale pokonali u siebie swojego ulubionego rywala, czyli Odrę Opole (3:0). Wygranej gospodarzy przyglądał się duet trenerski: Jarosław Skrobacz – Jan Woś, który przyjechał do Jastrzębia w ramach przedmeczowej analizy.Trenerzy Miedzi w poprzedzającym starcie przy Harcerskiej meczu mieli mniej powodów do zadowolenia. Ich drużyna bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź i choć ma ambicje, by walczyć o PKO BP Ekstraklasę, w której niedawno występowała, raczej wyłączyła się z walki o awans.W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie padł remis (1:1). Na bramkę Daniela Szczepana dla GKS-u odpowiedział Krzysztof Drzazga. Dla jastrzębian był to wówczas pierwszy punkt w sezonie. Punkt wywieziony z Legnicy aż do 10 kwietnia pozostawał też jedynym nierozstrzygniętym meczem drużyny z Harcerskiej. Czy w rewanżu uczeń pokona mistrza?Mecz 25. kolejki Fortuna 1. ligi w Jastrzębiu nie będzie transmitowany przez telewizję Polsat. Transmisja ze spotkania będzie za to dostępna w serwisie internetowym DZ pod adresem dziennikzachodni.pl oraz na platformie iplaTV.Pierwszy gwizdek zaległego meczu jastrzębian z legniczanami zaplanowano na godzinę 17:00. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu przy ulicy Harcerskiej 14b. Sędzią spotkania będzie Wojciech Krztoń z Olsztyna.