GKS Jastrzębie. Najdrożsi piłkarze TOP10. Nowi Słowacy i nowy Ukrainiec w czołówce klubowej listy jastrzębian

GKS Jastrzębie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, co oznacza wiosną ciężki bój o utrzymanie w I lidze. Drużyna trenera Grzegorza Kurdziela ma 6 punktów straty do bezpiecznej w tym momencie Puszczy Niepołomice. Jastrzębianie zimą robią „wietrzenie szatni”. Nowi zawodnicy pod względem wartości rynkowej wdarli się do klubowej czołówki.

Zobacz na ZDJĘCIACH listę TOP10 najdroższych piłkarzy GKS-u Jastrzębie, styczeń/luty 2022 r.