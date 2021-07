GKS Jastrzębie - Ruch Chorzów 1:1. Trener Niebieskich Jarosław Skrobacz zremisował ze swoim byłym klubem

GKS Jastrzębie - Ruch Chorzów 1:1. Trener Niebieskich Jarosław Skrobacz zremisował w sparingu z byłym klubem

To był pierwszy mecz kontrolny piłkarzy GKS Jastrzębie w letnim okresie przygotowawczym i nowy trener pierwszoligowców Jacek Trzeciak mógł wreszcie przyjrzeć się swoim piłkarzom w grze kontrolnej. Dla Niebieskich był to drugi sparing po awansie do II ligi, bo w sobotę w spotkaniu jubileuszowym Ruch rozgromił w Kętach Hejnał 9:0.

Obydwa śląskie kluby łączy trener Jarosław Skrobacz. Nowy szkoleniowiec chorzowian to właśnie w Jastrzębiu święcił największe jak na razie triumfy w swojej pracy, a w środę wrócił na stadion przy ul. Harcerskiej. Niewiele brakowąło, by opiekun Niebieskich ograł swój były klub, bo Ruch długo prowadził z GKS. Ostatecznie sparing zakończył się jednak remisem.

Prowadzenie dla Ruchu zdobył w 28 minucie Filip Żagiel. Pozyskany z Polonii Bytom niespełna 23-letni pomocnik głową posłał piłkę do siatki po akcji Konrada Kasolika i centrze Piotra Kwaśniewskiego. Niebiescy w I połowie dominowali na murawie.