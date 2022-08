GKS Katowice. Bojkot kibiców również na mecze w Hokejowej Ligi Mistrzów? Klub ogłosił start sprzedaży biletów

Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na te spotkania. Ceny biletów to: 59 zł (normalny) i 29 zł (ulgowy). W sprzedaży są także bilety VIP w cenie 220 zł. Bilet ulgowy przysługuje osobom powyżej 65 lat oraz młodzieży do 18 lat. Dzieci do lat 5 wchodzą na mecz na podstawie darmowego biletu odebranego w Systemie Biletowym GieKSy.

Każdy kibic, który zakupi bilet na mecz Hokejowej Ligi Mistrzów, otrzyma w hali pamiątkowy szalik. Na każde ze spotkanie przygotowaliśmy osobny wzór, więc do zdobycia są trzy jego rodzaje.