GKS Katowice - Bytovia Bytów 4:1 Zdjęcia z meczu na Bukowej

71' świetna akcja Błąda, ale ten nie "wkręcił" piłki do bramki przy "długim słupku"

86' mecz powoli zmierza do końca. Katowiczanie mogą już myśleć o wyjeździe do Chojnic.

Chojniczanka zremisowała w Krakowie 0:0. Jeśli GKS wygra, będzie wiceliderem i w takiej roli pojedzie na mecz do Chojnic.

62' trzeci gol dla GKS-u! Rzut wolny z 30 metra, zgranie Kołodziejskiego wzdłuż bramki i Filip Kozłowski pakuje piłkę do siatki.

Przed meczem z GKS Katowice zespół Bytovii spadł na ostatnie miejsce w tabeli II ligi. Stało się tak po zwycięstwie Olimpii Elbląg nad Skrą Częstochowa. Goście na murawę przy Bukowej wyjdą więc mocno zdeterminowani, ale gospodarze muszą zwyciężyć, bo w przeciwnym wypadku marzenia o bezpośrednim awansie do Fortuna 1. Ligi zaczną mocno blednąć.

Tym razem cele obu zespołów są diametralnie inne. Bytovia znów broni się przed spadkiem, tym razem z 2. Ligi, GKS chce wrócić do 1. Na drodze do realizacji tego celu był już niemal w komfortowej sytuacji, ale ostatnia seria kiepskich wyników sprawiła, że ekipa Rafała Góraka wypadła z czołowej dwójki tabeli. Aby do niej wrócić i wywrzeć presję na konkurentach katowiczanie muszą Bytovię pokonać.

Początek meczu GKS Katowice - Bytovia Bytów o godzinie 18.