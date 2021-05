GKS Katowice - Bytovia Bytów: Tylko zwycięstwo! LIVE, NA ŻYWO, ZAPOWIEDŹ

Przed meczem z GKS Katowice zespół Bytovii spadł na ostatnie miejsce w tabeli II ligi. Stało się tak po zwycięstwie Olimpii Elbląg nad Skrą Częstochowa. Goście na murawę przy Bukowej wyjdą więc mocno zdeterminowani, ale gospodarze muszą zwyciężyć, bo w przeciwnym wypadku marzenia o bezpośrednim awansie do Fortuna 1. Ligi zaczną mocno blednąć.

Spotkania z Bytovią w Katowicach kibicom zawsze kojarzyć się będą z pamiętnym spotkaniem, w którym bramkarz gości Andrzej Witan w doliczonym czasie gry strzelił gola oznaczającego spadek GKS-u z zaplecza Ekstraklasy. Radość gości trwała krótko - w efekcie wyników innych drużyn również zostali zdegradowani.

Tym razem cele obu zespołów są diametralnie inne. Bytovia znów broni się przed spadkiem, tym razem z 2. Ligi, GKS chce wrócić do 1. Na drodze do realizacji tego celu był już niemal w komfortowej sytuacji, ale ostatnia seria kiepskich wyników sprawiła, że ekipa Rafała Góraka wypadła z czołowej dwójki tabeli. Aby do niej wrócić i wywrzeć presję na konkurentach katowiczanie muszą Bytovię pokonać.