GKS Katowice - Cerrad Enea Czarni Radom 0:3. Pierwsza domowa porażka katowiczan ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Katowice - Cerrad Enea Czarni Radom 0:3. Pierwsza domowa porażka katowiczan

GKS źle zaczął to spotkanie i w pierwszym secie przegrywał od początku do końca. Bardziej wyrównania była druga partia. Gospodarze odrobili 3-punktowe straty doprowadzając do remisu 20:20. Wówczas jednak trener Czarnych Jacek Nawrocki wziął czas i uspokoił nerwy swoich podopiecznych, a w końcówce Damian Schulz przechylił szalę zwycięstwa na korzyść gości.