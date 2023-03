GKS Katowice - Comarch Cracovia 4:5. Katowiczanie przegrali po dogrywce. Zadecyduje ostatni mecz ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

W rozegranym 19 marca szóstym meczu półfinałowym Polskiej Hokej Ligi GKS Katowice przegrał z Comarch Cracovią 4:5. Katowiczanie nie wykorzystali szansy wywalczenia awansu do finału i przegrali u siebie po dogrywce. W rywalizacji play off jest remis 3:3, a decydujące spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia z meczu GKS Katowice - Comarch Cracovia.