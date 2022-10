GKS Katowice - Comarch Cracovia 7:1. Superpuchar dla katowiczan. Szwedzi bohaterami spotkania ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

GKS Katowice - Comarch Cracovia 7:1. Superpuchar dla katowiczan

Hokeiści GKS Katowice po raz pierwszy w historii zagrali o Superpuchar Polski i od razu zdobyli to trofeum. W meczu w Satelicie katowiczanie pokonali Comarch Cracovię, która już trzykrotnie wygrywała te rozgrywki. Podopieczni trenera Jacka Płachty zostali czwartym polskim klubem, który wywalczył Superpuchar.

W Katowicach w środowy wieczór 19 października rywalizowały dwa zespoły, które w tym sezonie reprezentowały godnie nasz kraj w Hokejowej Lidze Mistrzów. Aktualny mistrz kraju pokonał zdobywcę Pucharu Polski po ciekawym i toczonym w szybkim tempie spotkaniu.

Katowiczanie objęli prowadzenie już w 7 minucie gry. Po wygranym wznowieniu pod bramką Cracovii filigranowy Japończyk Shigeki Hitosato zakręcił kółeczko na lodzie i idealnie dograł krążek do Hampusa Olssona, a potężny Szwed z bliska skierował go do siatki.