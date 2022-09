GKS Katowice, GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie kandydatami do medali w Polskiej Hokej Lidze

GKS Katowice, GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie kandydatami do medali w PHL

W poprzednim sezonie PHL w półfinałach znalazły się trzy śląskie zespoły, a dwa z nich skończyły sezon z medalami. Teraz też hokeiści z logo GKS należą do faworytów rozgrywek, choć konkurencja z Małopolski mocno się ostatnio wzmocniła.

GKS Katowice po 52 latach przerwy został mistrzem Polski. Po zdobyciu tytułu zespół trenera Jacka Płachty opuścili m.in. obrońca Carl Hudson oraz bardzo lubiany przez kibiców napastnik Patryk Wronka. Wyniki letnich sparingów nie napawały optymizmem, ale już pierwsze mecze w Lidze Mistrzów pokazały, że katowiczanie są równie mocni co w poprzednim sezonie i znów powalczą o medal. GKS całą I rundę zagra na wyjazdach.

Do sporych zmian doszło w JKH GKS Jastrzębie. Brązowych medalistów ostatnich rozgrywek opuścili hokeiści z Łotwy oraz bramkarz Patrik Nechvatal. Klub do bramki ściągnął reprezentanta Węgier Bence Balizsa oraz kilku zawodników z ligi słowackiej. - Chcemy walczyć w tym sezonie o najwyższe cele. Minimum to finał Pucharu Polski oraz finał mistrzostw kraju - powiedział prezes Kazimierz Szynal podczas prezentacji drużyny.