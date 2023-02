GKS Katowice i Śląsk Wrocław wymieniły się zawodnikami. Patryk Szwedzik opuszcza Bukową, w zamian przyszedł Sebastian Bergier

GKS Katowice pozyskał Sebastiana Bergiera, a do Śląska Wrocław przeniósł się Patryk Szwedzik. Obaj zawodnicy zmienili kluby na zasadzie transferów definitywnych. 23-letni Bergier podpisał z GieKSą kontrakt do 30 czerwca 2025 roku opcją przedłużenia. 21-letni Szwedzik związał się ze Śląskiem również do czerwca 2025.